DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:02, 06 Mart 2017 Pazartesi
Filistin
10:23, 06 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Ä°srail'den Filistinli iki milletvekiline gÃ¶zaltÄ±
Ä°srail'den Filistinli iki milletvekiline gÃ¶zaltÄ±

Ä°srail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini BatÄ± Åžeria'daki evlerine dÃ¼zenledikleri baskÄ±nlarla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki Beytullahim kentinde Filistin Yasama Meclisi'nden iki milletvekilini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Hamas'a baÄŸlÄ± DeÄŸiÅŸim ve Islah Bloku'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail askerleri sabah saatlerinde Filistinli milletvekilleri Halid TafiÅŸ ve Enver ez-Zennun'un Beytullahim'deki evlerine baskÄ±n yaptÄ±.

Filistin Yasama Meclisi'nden Hamas'a mensup iki milletvekilinin baskÄ±n sonucu Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°srail makamlarÄ±ndan konuya iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Bu geliÅŸmeyle birlikte Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Filistinli milletvekili sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi.



Ä°lgili Konular israil filistin
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Ä°srail gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda 1 Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 2'si yaralandÄ±
Mali'de askeri kampa saldÄ±rÄ±
Mali'de askeri kampa saldÄ±rÄ±

Mali'nin orta kesiminde askeri kampa yapÄ±lani saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da asker Ã¶ldÃ¼
Japonya'da kurtarma helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼ 9 Ã¶lÃ¼
Japonya'da kurtarma helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼: 9 Ã¶lÃ¼

Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bir kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Papua Yeni Gine'de bÃ¼yÃ¼k deprem
Papua Yeni Gine'de bÃ¼yÃ¼k deprem

Papua Yeni Gine'de 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Ä°srail'den Filistinli iki milletvekiline gÃ¶zaltÄ±
Ä°srail'den Filistinli iki milletvekiline gÃ¶zaltÄ±

Ä°srail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini BatÄ± Åžeria'daki evlerine dÃ¼zenledikleri baskÄ±nlarla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Panama'da iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼ 18 Ã¶lÃ¼
Panama'da iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼: 18 Ã¶lÃ¼

Panama'da meydana gelen kazada 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, biri aÄŸÄ±r 37 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan daki anayasa reformu onaylandÄ±
Kazakistanâ€™daki anayasa reformu onaylandÄ±

Kazakistan Meclisi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Kuzey Kore'den Japon denizine dÃ¶rt roket
Kuzey Kore'den Japon denizine dÃ¶rt roket

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Japon Denizi'ne doÄŸru dÃ¶rt adet roket fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼Ã§ karakola saldÄ±rÄ±
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼Ã§ karakola saldÄ±rÄ±

Pakistan'da Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan karakollara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 5 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
IKBY'den PKK uyarÄ±sÄ±
IKBY'den PKK uyarÄ±sÄ±

IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor" dedi
FBI'dan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na quot Trump quot ve Obama quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
FBI'dan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na "Trump" ve Obama" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD basÄ±nÄ±nda, FBI BaÅŸkanÄ± Comey'in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Trump'Ä±n eski BaÅŸkan Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi belirtildi
Ã‡in'den yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±ya quot aÃ§Ä±k kapÄ± quot
Ã‡in'den yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±ya "aÃ§Ä±k kapÄ±"

Ãœlke lideri Åži, Åžanghay Serbest Ticaret BÃ¶lgesi'ne yenilikÃ§i olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±nÄ±n tekrar kapanmayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
BalkanlarÄ± Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar'
'BalkanlarÄ± Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar'

Bosna Hersek UlemasÄ± KavazoviÃ§, UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Balkan Ã¼lkeleri olan bizleri OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, bazen de bunu baÅŸardÄ±lar" dedi
Ä°srail'de 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait mezarlÄ±k bulundu
Ä°srail'de 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait mezarlÄ±k bulundu

Ä°srail'in kuzeyindeki El-Celile bÃ¶lgesinde, dev kayalarÄ±n altÄ±nda 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bÃ¼yÃ¼k bir mezarlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu bildirildi
Gazzeli Ã§ocuklar Japonya'daki felaketi unutmadÄ±
Gazzeli Ã§ocuklar Japonya'daki felaketi unutmadÄ±

Gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini anmak amacÄ±yla uÃ§urtma uÃ§urdu.
AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakerelerin devamÄ± iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±
AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakerelerin devamÄ± iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ± ile ilgili, "(Enosis referandumu) Karar, Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebilir" dedi

Haberler

Ä°srail gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°srail askerleri 2 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°srail askerleri 2 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale

Ä°srail idaresinin Ã§ifte standardÄ±
Ä°srail idaresinin Ã§ifte standardÄ±

Ä°srail askerleri 18 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail askerleri 18 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askeri ile Filistinli genÃ§ler arasÄ±nda arbede
Ä°srail askeri ile Filistinli genÃ§ler arasÄ±nda arbede

Ä°srail mahkemesinin kararÄ± protesto edildi
Ä°srail mahkemesinin kararÄ± protesto edildi

Ä°srail, DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait bir evi yÄ±ktÄ±
Ä°srail DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait bir evi yÄ±ktÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 