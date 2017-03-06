10:23, 06 Mart 2017 Pazartesi

Ä°srail'den Filistinli iki milletvekiline gÃ¶zaltÄ±





Ä°srail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini BatÄ± Åžeria'daki evlerine dÃ¼zenledikleri baskÄ±nlarla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki Beytullahim kentinde Filistin Yasama Meclisi'nden iki milletvekilini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hamas'a baÄŸlÄ± DeÄŸiÅŸim ve Islah Bloku'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail askerleri sabah saatlerinde Filistinli milletvekilleri Halid TafiÅŸ ve Enver ez-Zennun'un Beytullahim'deki evlerine baskÄ±n yaptÄ±. Filistin Yasama Meclisi'nden Hamas'a mensup iki milletvekilinin baskÄ±n sonucu Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ä°srail makamlarÄ±ndan konuya iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Bu geliÅŸmeyle birlikte Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Filistinli milletvekili sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi.

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