Papua Yeni Gine'de bÃ¼yÃ¼k deprem

Papua Yeni Gine'de 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.
ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (USGS), merkez Ã¼ssÃ¼ Papua Yeni Gine'nin Kandrian kentinin 32 kilometre batÄ±sÄ± olan depremin yerin 31,1 kilometre altÄ±nda kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Depremde can ve mal kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Pasifik Tsunami UyarÄ± Merkezi DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Stuart Weinstein, bÃ¶lgede tsunami beklenmediÄŸini belirtti.Â
"Pasifik AteÅŸ Ã‡emberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan Papua Yeni Gine'de 17 AralÄ±k'ta da 7,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana gelmiÅŸ, depremde can ve mal kaybÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda 1 Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 2'si yaralandÄ±
Mali'nin orta kesiminde askeri kampa yapÄ±lani saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da asker Ã¶ldÃ¼
Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bir kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini BatÄ± Åžeria'daki evlerine dÃ¼zenledikleri baskÄ±nlarla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Panama'da meydana gelen kazada 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, biri aÄŸÄ±r 37 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan Meclisi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Japon Denizi'ne doÄŸru dÃ¶rt adet roket fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Pakistan'da Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan karakollara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 5 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor" dedi
ABD basÄ±nÄ±nda, FBI BaÅŸkanÄ± Comey'in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Trump'Ä±n eski BaÅŸkan Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi belirtildi
Ãœlke lideri Åži, Åžanghay Serbest Ticaret BÃ¶lgesi'ne yenilikÃ§i olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±nÄ±n tekrar kapanmayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
Bosna Hersek UlemasÄ± KavazoviÃ§, UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Balkan Ã¼lkeleri olan bizleri OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, bazen de bunu baÅŸardÄ±lar" dedi
Ä°srail'in kuzeyindeki El-Celile bÃ¶lgesinde, dev kayalarÄ±n altÄ±nda 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bÃ¼yÃ¼k bir mezarlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu bildirildi
Gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini anmak amacÄ±yla uÃ§urtma uÃ§urdu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ± ile ilgili, "(Enosis referandumu) Karar, Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebilir" dedi