Papua Yeni Gine'de bÃ¼yÃ¼k deprem

Papua Yeni Gine'de 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (USGS), merkez Ã¼ssÃ¼ Papua Yeni Gine'nin Kandrian kentinin 32 kilometre batÄ±sÄ± olan depremin yerin 31,1 kilometre altÄ±nda kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Depremde can ve mal kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Pasifik Tsunami UyarÄ± Merkezi DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Stuart Weinstein, bÃ¶lgede tsunami beklenmediÄŸini belirtti.Â

"Pasifik AteÅŸ Ã‡emberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan Papua Yeni Gine'de 17 AralÄ±k'ta da 7,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana gelmiÅŸ, depremde can ve mal kaybÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±.