10:42, 06 Mart 2017 Pazartesi

10 ildeki FETÃ– operasyonunda 20 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Konya merkezli 10 ilde FETÃ–/PDY yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KonyaÂ merkezli 10 ilde FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheliler tespit edildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Konya merkezli 10 ilde haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 39 ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 zanlÄ±, Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi.Â

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