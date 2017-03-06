10:46, 06 Mart 2017 Pazartesi

Bursa'da ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a seÃ§meli ders sevinci

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bursa'da yaÅŸayan Arnavut ve BoÅŸnak kÃ¶kenli vatandaÅŸlar, gelecek yÄ±l okullarda ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§anÄ±n "YaÅŸayan Diller ve LehÃ§eler" dersi kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸretilecek olmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±.

Balkanlarla Daima Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Temas DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ali Sait AdiloÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Arnavut, BoÅŸnak ve diÄŸer Balkan gÃ¶Ã§menlerinin bugÃ¼ne kadar ana dillerinin okullarda Ã¶ÄŸretilmesine iliÅŸkin bir talebinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Balkan gÃ¶Ã§menlerinin kendi yaÅŸamlarÄ±nda kendi dillerini Ã¶zgÃ¼rce konuÅŸtuÄŸunu, kÃ¼ltÃ¼rlerini devam ettirdiÄŸini ifade eden AdiloÄŸlu, pek Ã§ok derneÄŸin de kendi yapÄ±larÄ± iÃ§inde bazÄ± dillerde Ã¼cretsiz kurs hizmeti verdiÄŸini kaydetti.

"Balkan gÃ¶Ã§menleri deÄŸerlerini unutmaz." diyen AdiloÄŸlu, BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§anÄ±n seÃ§meli ders olarak okutulmasÄ± kararÄ±nÄ±n TÃ¼rk toplumu iÃ§inde yer alan farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerin yaÅŸatÄ±lmasÄ±na ciddi katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a derslerinin baÅŸta Bursa olmak Ã¼zere Ä°stanbul, TekirdaÄŸ, Ä°zmir, Manisa, ElazÄ±ÄŸ ve Samsun'da ilgi gÃ¶receÄŸini tahmin ettiklerini aktaran AdiloÄŸlu, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ±, yÃ¼reÄŸi vatan ve bayrak sevgisiyle dolu Arnavut ve BoÅŸnak kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±r. ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§anÄ±n seÃ§meli ders kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ±, Ã¼lkemizin birlik ve beraberliÄŸini daha da gÃ¼Ã§lendirecektir." dedi.

BALKAN GÃ–Ã‡MENLERÄ° KÃœLTÃœRLERÄ°NÄ° YAÅžATMAYA DEVAM EDÄ°YOR

Makedonya Arnavutluk Kosova GÃ¶Ã§menleri DerneÄŸi (MAKDER) BaÅŸkanÄ± Taner Ã–demiÅŸ de ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§anÄ±n "YaÅŸayan Diller ve LehÃ§eler" dersi kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n sevindirici olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bursa'nÄ±n nÃ¼fusunun Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n Balkan gÃ¶Ã§menlerinden oluÅŸtuÄŸunu, gÃ¶Ã§menlerin de genellikle aynÄ± mahallelerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã–demiÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–zellikle demiryolu altÄ± dediÄŸimiz kesimde Ã§ok sayÄ±da Balkan gÃ¶Ã§meni yaÅŸÄ±yor. Zafer ve NamÄ±kkemal mahallelerinde sokakta, kahvehanelerde hala birbiriyle ArnavutÃ§a, BoÅŸnakÃ§a konuÅŸanlara rastlayabilirsiniz. Balkan gÃ¶Ã§menleri kÃ¼ltÃ¼rlerini yaÅŸamaya, yaÅŸatmaya devam ediyor. Ancak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ nesil artÄ±k kendi dilini bilmiyor. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu uygulamasÄ±nÄ± yeni neslin de ana dilini Ã¶ÄŸrenmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli buluyoruz."

Ã–demiÅŸ, Arnavut, BoÅŸnak, Makedon, Pomak, TorbeÅŸ ve diÄŸer etnik unsurlarÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne bÃ¼yÃ¼k bir sevgiyle baÄŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, gelecek yÄ±l ortaokullarda ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a dilleri seÃ§meli ders olarak mÃ¼fredata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.