10:59, 06 Mart 2017 Pazartesi

Japonya'da kurtarma helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼: 9 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bir kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede birÂ kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucuÂ 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Japonya YangÄ±n ve Felaket YÃ¶netimi AjansÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iÃ§inde 7 itfaiye gÃ¶revlisi, bir mÃ¼hendis ve pilotun bulunduÄŸu helikopterin eÄŸitim amaÃ§lÄ± uÃ§uÅŸ sÄ±rasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle Tokyo'nun 250 kilometre kuzeydoÄŸusundaki Hachibuse daÄŸÄ±nÄ±n eteklerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, helikopterdeki 9 yolcudan kurtulanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Japonya'nÄ±n Nagano vilayetinin arama kurtarma birimine ait Bell 420EP model helikopterin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nedeniyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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