11:02, 06 Mart 2017 Pazartesi

PolatlÄ± darbe davasÄ±nda ikinci hafta baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda Ankara'nÄ±nÂ PolatlÄ±Â ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ikinci haftasÄ±nda ilk duruÅŸma,Â sanÄ±kÂ savunmalarÄ±yla baÅŸladÄ±.

Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya sanÄ±k, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±, mÃ¼ÅŸtekiler ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±lÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ±Â Burhanettin SevencanÂ da mahkeme salonunda hazÄ±r bulundu.

SanÄ±k eski uzman Ã§avuÅŸ Ä°smail Turay AkyÃ¼rek, araÃ§ ÅŸofÃ¶rÃ¼ olarak Birinci BÃ¶lÃ¼k Birinci Batarya'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz'da gece eÄŸitim olacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle komutanlarÄ±nÄ±n emriyle kÄ±ÅŸlada bekletildiklerini sÃ¶yledi.

AkÅŸam iÃ§timasÄ±ndan sonra batarya komutanÄ±nÄ±n emri ile Ä°kinci Batarya KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revlendirildiÄŸini anlatan AkyÃ¼rek, "Emir Ã¼zerine teÃ§hizat ve silahÄ±mÄ± alarak belirlenen yere gittim. Burada araÃ§ ÅŸofÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶revlendirildim. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±ktan sonra birlikten ayrÄ±ldÄ±k. PolatlÄ±'dan Ã§Ä±ktÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra araÃ§larÄ±mÄ±zÄ± komutanlarÄ±n emriyle durdurduk. Daha sonra birliÄŸimize geri dÃ¶nmek iÃ§in hareket ettik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bu sÃ¼re zarfÄ±nda kamu malÄ±na zarar vermediklerini, insanlara karÅŸÄ± kÃ¶tÃ¼ muamele yapmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten AkyÃ¼rek, "Emir komuta zinciri iÃ§inde hareket ettim. Darbe giriÅŸiminin olduÄŸunu bilmiyordum. YÄ±llarca ben ve ailem FETÃ– maÄŸduru olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ã–rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi iddiasÄ± kanÄ±ma dokunuyor." ifadelerini kullandÄ±.

101 SANIK SAVUNMA YAPTI

Davada yargÄ±lanan 285'i tutuklu 330 sanÄ±k arasÄ±nda, "Yurtta Sulh Konseyi"nin sÃ¶zde direktifleri ile askerleri alanlara Ã§Ä±kararak, darbe giriÅŸiminin Ã¼st dÃ¼zey isimleri arasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± belirlenen eski PolatlÄ± TopÃ§u ve FÃ¼ze Okulu KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼, eski 58. Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n, eski Tugay Komutan Vekili Albay SelÃ§uk Serhat Pesek ve eski Albay Bilal AkyÃ¼z gibi isimler de bulunuyor.

"Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmek"le suÃ§lanan sanÄ±klar hakkÄ±nda dÃ¶rder kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteniyor.

AyrÄ±ca sanÄ±klarÄ±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan da cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve emekli Korgeneral Mehmet Åžanver, mÃ¼ÅŸteki olarak dava dosyasÄ±nda yer alÄ±yor.

Mahkeme heyeti, davanÄ±n ilk haftasÄ±ndaki duruÅŸmalarda alt rÃ¼tbedeki askerlerin savunmasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda "PolatlÄ± Merkez Camisi'ne baskÄ±n", "TÃœRKSAT ve TÄ°B'in ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±" ve "Ankara'daki kritik kavÅŸaklarÄ±n tutulmasÄ±" eylemlerinden sorumlu tutulan eski subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlardan oluÅŸan 101 sanÄ±k savunma yapmÄ±ÅŸtÄ±.