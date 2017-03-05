PolatlÄ± darbe davasÄ±nda ikinci hafta baÅŸladÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda Ankara'nÄ±nÂ PolatlÄ±Â ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ikinci haftasÄ±nda ilk duruÅŸma,Â sanÄ±kÂ savunmalarÄ±yla baÅŸladÄ±.
Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya sanÄ±k, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±, mÃ¼ÅŸtekiler ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±lÄ±yor.
CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ±Â Burhanettin SevencanÂ da mahkeme salonunda hazÄ±r bulundu.
SanÄ±k eski uzman Ã§avuÅŸ Ä°smail Turay AkyÃ¼rek, araÃ§ ÅŸofÃ¶rÃ¼ olarak Birinci BÃ¶lÃ¼k Birinci Batarya'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz'da gece eÄŸitim olacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle komutanlarÄ±nÄ±n emriyle kÄ±ÅŸlada bekletildiklerini sÃ¶yledi.
AkÅŸam iÃ§timasÄ±ndan sonra batarya komutanÄ±nÄ±n emri ile Ä°kinci Batarya KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revlendirildiÄŸini anlatan AkyÃ¼rek, "Emir Ã¼zerine teÃ§hizat ve silahÄ±mÄ± alarak belirlenen yere gittim. Burada araÃ§ ÅŸofÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶revlendirildim. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±ktan sonra birlikten ayrÄ±ldÄ±k. PolatlÄ±'dan Ã§Ä±ktÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra araÃ§larÄ±mÄ±zÄ± komutanlarÄ±n emriyle durdurduk. Daha sonra birliÄŸimize geri dÃ¶nmek iÃ§in hareket ettik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Bu sÃ¼re zarfÄ±nda kamu malÄ±na zarar vermediklerini, insanlara karÅŸÄ± kÃ¶tÃ¼ muamele yapmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten AkyÃ¼rek, "Emir komuta zinciri iÃ§inde hareket ettim. Darbe giriÅŸiminin olduÄŸunu bilmiyordum. YÄ±llarca ben ve ailem FETÃ– maÄŸduru olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ã–rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi iddiasÄ± kanÄ±ma dokunuyor." ifadelerini kullandÄ±.
Davada yargÄ±lanan 285'i tutuklu 330 sanÄ±k arasÄ±nda, "Yurtta Sulh Konseyi"nin sÃ¶zde direktifleri ile askerleri alanlara Ã§Ä±kararak, darbe giriÅŸiminin Ã¼st dÃ¼zey isimleri arasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± belirlenen eski PolatlÄ± TopÃ§u ve FÃ¼ze Okulu KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼, eski 58. Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n, eski Tugay Komutan Vekili Albay SelÃ§uk Serhat Pesek ve eski Albay Bilal AkyÃ¼z gibi isimler de bulunuyor.
"Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmek"le suÃ§lanan sanÄ±klar hakkÄ±nda dÃ¶rder kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteniyor.
AyrÄ±ca sanÄ±klarÄ±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan da cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve emekli Korgeneral Mehmet Åžanver, mÃ¼ÅŸteki olarak dava dosyasÄ±nda yer alÄ±yor.
Mahkeme heyeti, davanÄ±n ilk haftasÄ±ndaki duruÅŸmalarda alt rÃ¼tbedeki askerlerin savunmasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda "PolatlÄ± Merkez Camisi'ne baskÄ±n", "TÃœRKSAT ve TÄ°B'in ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±" ve "Ankara'daki kritik kavÅŸaklarÄ±n tutulmasÄ±" eylemlerinden sorumlu tutulan eski subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlardan oluÅŸan 101 sanÄ±k savunma yapmÄ±ÅŸtÄ±.
HavaalanÄ±nÄ±n kapalÄ± olmasÄ±, otellerin doluluÄŸu gibi hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesinden kaynaklanmayan sebeplerle hizmet hakkÄ± sunulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, yolcunun makul Ã¶lÃ§Ã¼deki faturalarÄ±, hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesince Ã¶denecek
HDP Tunceli Milletvekili Alican Ã–nlÃ¼ bir duruÅŸmayÄ± izlemek Ã¼zere geldiÄŸi Tunceli adliyeside gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ±nÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, sanÄ±k savunmalarÄ±yla baÅŸladÄ±
Bursa'da ikamet eden Arnavut ve BoÅŸnak kÃ¶kenli vatandaÅŸlar, dillerinin "YaÅŸayan Diller ve LehÃ§eler" dersi kapsamÄ±nda okullarda Ã¶ÄŸretilecek olmasÄ±nÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yor
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AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "BakanlarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rklerle buluÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesini Avrupa Konseyi gÃ¼ndemine taÅŸÄ±yoruz." dedi
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Ã‡ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi Ã‡ukurova yÃ¶resine Ã¶zgÃ¼ ot, Ã§alÄ± ve Ã§amurdan yapÄ±lan geleneksel "huÄŸ evini" mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren koleksiyoncu, unutulmaya yÃ¼z tutmuÅŸ eski tarÄ±m ve ev eÅŸyalarÄ±nÄ± burada sergiliyor
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DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinin 18 mahallesinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
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Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±l DEAÅž'Ä±n PYD ve rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±" dedi