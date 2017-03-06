11:12, 06 Mart 2017 Pazartesi

HDP milletvekili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





HDP Tunceli Milletvekili Alican Ã–nlÃ¼ bir duruÅŸmayÄ± izlemek Ã¼zere geldiÄŸi Tunceli adliyeside gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP Tunceli Milletvekili Alican Ã–nlÃ¼ bir duruÅŸmayÄ± izlemek Ã¼zere geldiÄŸi Tunceli adliyeside gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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