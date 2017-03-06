11:20, 06 Mart 2017 Pazartesi

BakanlÄ±ktan Ã§iftlere evlilik Ã¶ncesi 'eÄŸitim kitabÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin 21 ilinde nikah iÅŸlemlerini baÅŸlatan tÃ¼m Ã§iftlere,Â evlilikÂ Ã¶ncesi "eÄŸitim kitaplarÄ±" daÄŸÄ±tÄ±lacak.

BakanlÄ±k'tan edinilen bilgiye gÃ¶re, ilk adÄ±mÄ± 2012'de atÄ±lan ve sonrasÄ±nda yerel yÃ¶netimler ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla genellikle seminer programlarÄ± ÅŸeklinde uygulanan evlilik Ã¶ncesi eÄŸitimlerinin tek bir kÄ±lavuz kitap Ã¼zerinden TÃ¼rkiye genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

3 KÄ°TAPTA Ã–NE Ã‡IKAN BÄ°LGÄ°LER TEK KÄ°TAPTA TOPLANDI

"Evlilik Ã–ncesi EÄŸitim YaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma Projesi" olarak adlandÄ±rÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla eÄŸitim programÄ±na yÃ¶nelik daha Ã¶nce hazÄ±rlanan Ã¼Ã§ kitapta Ã¶ne Ã§Ä±kan bilgiler, tek bir kitapta toplandÄ±.

BakanlÄ±k, projeyle bu yÄ±l belirlenen 21 ilde evlilik baÅŸvurusunda bulunan Ã§iftlere, eÄŸitim kitaplarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tacak. Proje iÃ§in 252 bin lira bÃ¼tÃ§e ayrÄ±lÄ±rken, ilk etapta 110 bin evlilik Ã¶ncesi eÄŸitim kitabÄ±nÄ±n Ã§iftlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak.

DAÄžITIM YAPILACAK 21 Ä°L

"Evlilikte Ä°letiÅŸim ve YaÅŸam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve SaÄŸlÄ±k" konularÄ±nÄ±n iÅŸlendiÄŸi kitabÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± iller, Ä°stanbul, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Ä°zmir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Ordu, Erzurum, Malatya, Van, Gaziantep ve ÅžanlÄ±urfa olarak belirlendi.

Ä°llerde kitaplarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek etki analizi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re uygulamanÄ±n TÃ¼rkiye'nin 81 ilinde hayata geÃ§irilmesi hedefleniyor.

HEDEF 'MUTLU' EVLÄ°LÄ°KLER

BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Aile ve Toplum Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projeyle, Ã§iftlerin evliliÄŸe iyi ve saÄŸlÄ±klÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapabilmesi saÄŸlanÄ±yor.

EÄŸitimlerle Ã§iftlerin birbirlerini iyi tanÄ±malarÄ±, evlilikle ilgili gerÃ§ekÃ§i beklentiler oluÅŸturabilmeleri, etkili iletiÅŸim kurma yollarÄ±nÄ±, baÅŸ edemedikleri problemlerde yardÄ±m ve destek alabilecekleri merkezler ve bu merkezlerin verdiÄŸi hizmetler hakkÄ±nda bilgi sahibi olmalarÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

EÄŸitim kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nda Ã§iftlerin kayÄ±nvalide, gÃ¶rÃ¼mce gibi evlilik yoluyla edineceÄŸi akrabalarÄ±yla iliÅŸkileri, hukuki haklarÄ± ve Ã¶zel hayata yÃ¶nelik bilgilendirici, yol gÃ¶sterici anlatÄ±m yapÄ±lÄ±yor. KitapÃ§Ä±kta olasÄ± aile iÃ§i problemlere karÅŸÄ± yardÄ±m alÄ±nabilecek hizmet merkezlerine yÃ¶nelik bilgilere de yer veriliyor.Â