BakanlÄ±ktan Ã§iftlere evlilik Ã¶ncesi 'eÄŸitim kitabÄ±'

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin 21 ilinde nikah iÅŸlemlerini baÅŸlatan tÃ¼m Ã§iftlere,Â evlilikÂ Ã¶ncesi "eÄŸitim kitaplarÄ±" daÄŸÄ±tÄ±lacak.
BakanlÄ±k'tan edinilen bilgiye gÃ¶re, ilk adÄ±mÄ± 2012'de atÄ±lan ve sonrasÄ±nda yerel yÃ¶netimler ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla genellikle seminer programlarÄ± ÅŸeklinde uygulanan evlilik Ã¶ncesi eÄŸitimlerinin tek bir kÄ±lavuz kitap Ã¼zerinden TÃ¼rkiye genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
"Evlilik Ã–ncesi EÄŸitim YaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma Projesi" olarak adlandÄ±rÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla eÄŸitim programÄ±na yÃ¶nelik daha Ã¶nce hazÄ±rlanan Ã¼Ã§ kitapta Ã¶ne Ã§Ä±kan bilgiler, tek bir kitapta toplandÄ±.
BakanlÄ±k, projeyle bu yÄ±l belirlenen 21 ilde evlilik baÅŸvurusunda bulunan Ã§iftlere, eÄŸitim kitaplarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tacak. Proje iÃ§in 252 bin lira bÃ¼tÃ§e ayrÄ±lÄ±rken, ilk etapta 110 bin evlilik Ã¶ncesi eÄŸitim kitabÄ±nÄ±n Ã§iftlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak.
"Evlilikte Ä°letiÅŸim ve YaÅŸam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve SaÄŸlÄ±k" konularÄ±nÄ±n iÅŸlendiÄŸi kitabÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± iller, Ä°stanbul, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Ä°zmir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Ordu, Erzurum, Malatya, Van, Gaziantep ve ÅžanlÄ±urfa olarak belirlendi.
Ä°llerde kitaplarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek etki analizi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re uygulamanÄ±n TÃ¼rkiye'nin 81 ilinde hayata geÃ§irilmesi hedefleniyor.
BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Aile ve Toplum Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projeyle, Ã§iftlerin evliliÄŸe iyi ve saÄŸlÄ±klÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapabilmesi saÄŸlanÄ±yor.
EÄŸitimlerle Ã§iftlerin birbirlerini iyi tanÄ±malarÄ±, evlilikle ilgili gerÃ§ekÃ§i beklentiler oluÅŸturabilmeleri, etkili iletiÅŸim kurma yollarÄ±nÄ±, baÅŸ edemedikleri problemlerde yardÄ±m ve destek alabilecekleri merkezler ve bu merkezlerin verdiÄŸi hizmetler hakkÄ±nda bilgi sahibi olmalarÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
EÄŸitim kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nda Ã§iftlerin kayÄ±nvalide, gÃ¶rÃ¼mce gibi evlilik yoluyla edineceÄŸi akrabalarÄ±yla iliÅŸkileri, hukuki haklarÄ± ve Ã¶zel hayata yÃ¶nelik bilgilendirici, yol gÃ¶sterici anlatÄ±m yapÄ±lÄ±yor. KitapÃ§Ä±kta olasÄ± aile iÃ§i problemlere karÅŸÄ± yardÄ±m alÄ±nabilecek hizmet merkezlerine yÃ¶nelik bilgilere de yer veriliyor.Â
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin 21 ilinde nikah baÅŸvurusunda bulunan tÃ¼m Ã§iftlere evlilik Ã¶ncesi eÄŸitim kitaplarÄ± daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lacak
Afyonkarahisar'da, BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Kocatepe'de 1994 yÄ±lÄ±nda bulduÄŸu eski Yunan parasÄ±yla koleksiyonculuÄŸa baÅŸlayan doktor Kubilay Akman, 300 parÃ§adan oluÅŸan para koleksiyonu yaptÄ±
Sadece canlÄ±dan bÃ¶brek nakli yapÄ±labilen GÃ¼rcistan'Ä±n organ nakli konusunda alt yapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, bilgi ve birikim kazanmasÄ± amacÄ±yla TÃ¼rkiye'den uzmanlar destek saÄŸlayacak
Evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. BoÅŸanan Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± da bu dÃ¶nemde bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
DiÅŸ eksikliÄŸi, zaman iÃ§ersinde bireylerde duygusal travmaya neden oluyor
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz" dedi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'nun saÄŸlÄ±k merkezi konumundaki DiyarbakÄ±r'da Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, hastalarÄ±n ÅŸikayetlerini, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini iletebileceÄŸi "WhatsApp Destek HattÄ±"nÄ± uygulamaya koydu
AEÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Kulak Burun BoÄŸaz Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Avcu, "Mevsim deÄŸiÅŸimlerinde alerjik bÃ¼nyeli kiÅŸilerin burnu etkilenmekte, aÄŸÄ±zdan solunuma zorlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ile boÄŸazda aÄŸrÄ± ve kaÅŸÄ±ntÄ± oluÅŸmakta" dedi
ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri, Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve sivrisinek salyasÄ± yoluyla bulaÅŸan tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n test aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor
Otizmin, belirtileri ortaya Ã§Ä±kmadan Ã¶nce MR ile teÅŸhis edilebileceÄŸi belirtildi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, doÄŸal beslenmiÅŸ hayvanlardaki kÄ±rmÄ±zÄ± et proteinlerinin kilo vermeyi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dinÃ§ kalmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bilim adamlarÄ±, kalori tÃ¼ketimini azaltmanÄ±n hÃ¼crede yaÅŸlanma sÃ¼recini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±nda annelerin de yer alabileceÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerin olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoÄŸanÄ±n, annesinin Ã§oÄŸu zaman yanÄ±nda kalabileceÄŸi ÅŸekilde mekanlar yapÄ±lmalÄ±" dedi.
Su ÃœrÃ¼nleri TanÄ±tÄ±m Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±zÄ±ltan, "Ege Ãœniversitesi Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesine yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z analizlerde de TÃ¼rk balÄ±klarÄ± levrek ve Ã§ipuranÄ±n omega 3 zengini olduÄŸu ortaya konuldu" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, tanÄ±ma-tenfiz davasÄ± aÃ§malarÄ±na gerek kalmaksÄ±zÄ±n birlikte baÅŸvurarak nÃ¼fus kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne tescil yaptÄ±rmalarÄ± halinde, TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ kabul edilecek