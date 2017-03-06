11:29, 06 Mart 2017 Pazartesi

Mali'de askeri kampa saldÄ±rÄ±





Mali'nin orta kesiminde askeri kampa yapÄ±lani saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da asker Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mali'de bir askeri kampa dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, silahlÄ± kiÅŸilerce Ã¼lkenin orta kesimindeki Bulkessi bÃ¶lgesinde askeri kampa saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Ã‡ok sayÄ±da askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â olayda saldÄ±rganlar, askeri mÃ¼himmat ve araÃ§lara el koyarak kaÃ§tÄ±. Yetkililer, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Ã–te yandan, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde hayata geÃ§irilmesi planlanan geÃ§ici yÃ¶netimler oluÅŸturulmasÄ± sÃ¼reci bazÄ± engellerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, Timbuktu ve Taudeni kentlerinde kurulacak geÃ§ici yÃ¶netimde yer almak isteyen silahlÄ± bir grubun hafta sonu Timbuktu'yu kuÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ãœlkede 2012'de patlak veren ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sona ermesi amacÄ±yla Cezayir'de 2015'te barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. BarÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± ÅŸartlarÄ±nda yer alan "geÃ§ici yÃ¶netimler oluÅŸturulmasÄ±" projesinin hayata geÃ§irilmesi, bir sÃ¼re sonra bÃ¶lgenin yÃ¶netiminin anlaÅŸmaya imza atan gruplara devredilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. GeÃ§ici yÃ¶netimlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Ã¼lkenin kuzeyindeki Kidal bÃ¶lgesinde geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle faaliyete baÅŸlamÄ±ÅŸ, yerel yetkililer, Gao, Menaka, Timbuktu ve Taudeni bÃ¶lgelerinde geÃ§ici yÃ¶netimlerin yakÄ±nda tesis edileceÄŸini ifade etmiÅŸti. Â

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