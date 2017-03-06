Ä°srail gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentine yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nda bir Filistinlinin vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ramallah kentine sabah saatlerinde baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, Basil el-Arac isimli 31 yaÅŸÄ±ndaki Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
Ä°srail ordusu ise bir Filistinlinin Ramallah giriÅŸi yakÄ±nlarÄ±nda Ä°srail gÃ¼Ã§lerine ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Olayda Ä°srail tarafÄ±ndan Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ä°srail polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlinin Ä°srail hedeflerine saldÄ±rÄ± planlayan bir hÃ¼crenin liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle arandÄ±ÄŸÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± mekanda iki tÃ¼fek bulunduÄŸu" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Ä°srail gÃ¼Ã§lerine taÅŸ atan Filistinlilere, askerlerin ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi olayda 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Ramallah'ta bir Filistinlinin evini kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden Ã§atÄ±ÅŸma seslerinin duyulduÄŸunu anlattÄ±.
Ä°srail askerlerinin Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan evde bÃ¼yÃ¼k tahribat olduÄŸu ve yerlerde kan izleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
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