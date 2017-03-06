11:42, 06 Mart 2017 Pazartesi

UÃ§ak yolcularÄ±na yeni haklar yolda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â (SHGM) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yeni talimat taslaÄŸÄ±na gÃ¶re,Â havaalanÄ±nÄ±n kapalÄ± olmasÄ±, otellerin doluluÄŸu gibi hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesinden kaynaklanmayan sebeplerle hizmet hakkÄ± sunulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, yolcunun makul Ã¶lÃ§Ã¼deki faturalarÄ± hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesince Ã¶denecek.

SHGM, havayoluyla seyahat eden yolcularÄ±n sahip olduÄŸu haklar ile uÃ§aÄŸa kabul edilmeme, uÃ§uÅŸ iptali, uÃ§uÅŸun gecikmesi, alt sÄ±nÄ±f ya da Ã¼st sÄ±nÄ±fa yerleÅŸtirilme durumlarÄ±ndaki asgari haklarÄ±nÄ± belirlemek amacÄ±yla "Hava Yolu Ä°le Seyahat Eden YolcularÄ±n HaklarÄ±na DaiÌ‡r TaliÌ‡mat TaslaÄŸÄ±" hazÄ±rladÄ±. Yeni dÃ¼zenlemenin, havayolu ÅŸirketlerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±ndÄ±ktan sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi bekleniyor.

SÃ¶z konusu talimat, TÃ¼rk menÅŸeli hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmelerinin TÃ¼rkiyeâ€™deki havaalanlarÄ±nÄ± iniÅŸ veya kalkÄ±ÅŸ noktasÄ± olarak kullandÄ±klarÄ±, yabancÄ± menÅŸeli hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmelerinin ise TÃ¼rkiyeâ€™deki havaalanlarÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirdikleri tarifeli ve tarifesiz tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ± kapsÄ±yor.

TAZMÄ°NAT HAKKI VE BÄ°LET Ä°ADESÄ°

DÃ¼zenleme bu haliyle yayÄ±mlanÄ±rsa, yerli tarifeli hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmelerinden alÄ±nan gidiÅŸ-dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÄ±ralÄ± biletlerde gidiÅŸ biletinin kullanÄ±lamamasÄ± nedeniyle, yolcunun dÃ¶nÃ¼ÅŸ uÃ§uÅŸuna kabul edilmemesi halinde tazminat hakkÄ± sÃ¶z konusu olacak. HavaalanÄ±nÄ±n kapalÄ± olmasÄ±, havaalanÄ±nda hizmet hakkÄ± temin edilecek mÃ¼essese bulunmamasÄ± ya da mÃ¼esseselerin kapalÄ± olmasÄ±, otellerin doluluÄŸu gibi hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesinden kaynaklanmayan sebeplerle hizmet hakkÄ± sunulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, yolcunun makul Ã¶lÃ§Ã¼deki faturalarÄ± hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesince Ã¶denecek.

Yolcular, tarife deÄŸiÅŸikliÄŸinden 2 hafta ve daha az sÃ¼rede bilgilendirilirse tazminat hakkÄ±nÄ± haiz olacak. Teknik ve operasyonel nedenlerle baÄŸlantÄ±lÄ± seferlerden birinin gecikmesinden kaynaklÄ± devam seferini kaÃ§Ä±ran yolculara tÃ¼m hizmetler verilecek ve tazminat Ã¶demesi yapÄ±lacak. Ancak, yolcuya son varÄ±ÅŸ yerine planlanandan en fazla Ã¼Ã§ saat sonra ulaÅŸmalarÄ±na olanak veren gÃ¼zergah deÄŸiÅŸikliÄŸi teklif edilmesi durumunda, uÃ§uÅŸu icra eden hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesi tazminat Ã¶demekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ tutulmayacak.

GÃ¼zergah deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¶z konusu olduÄŸunda, son varÄ±ÅŸ yeri deÄŸiÅŸtirilmeden, gÃ¼n kÄ±sÄ±tlamasÄ± yapÄ±lmadan, boÅŸ koltuk durumu dikkate alÄ±narak, yolcunun uygun gÃ¶receÄŸi tarihte, ilave Ã¼cret tahsil edilmeksizin ulaÅŸÄ±m imkanÄ± saÄŸlanacak.

Zorunlu bir sebep olmaksÄ±zÄ±n aktarma noktasÄ±nda yapÄ±lan uÃ§uÅŸ iptallerinde, seyahatin gerÃ§ekleÅŸtirilmeyen bÃ¶lÃ¼m veya bÃ¶lÃ¼mleri ile yolcunun planlamÄ±ÅŸ olduÄŸu seyahatin tamamlanmasÄ±nÄ±n artÄ±k herhangi bir anlamÄ± kalmamasÄ± ve Ã¼cret iadesinin talep edilmesi durumunda, bilet Ã¼cretinin tamamÄ±nÄ±n iadesi yapÄ±lacak. Ä°ade iÅŸlemi, biletin satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± fiyat Ã¼zerinden, en geÃ§ yedi gÃ¼n iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilerek, yolculara tazminat Ã¶denecek.

TAKSÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ã–DEME YAPILMAYACAK

Gece konaklamasÄ± gerektiren deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, uÃ§uÅŸu gerÃ§ekleÅŸtiren hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesi yolculara otelde veya uygun bir tesiste konaklama hakkÄ± verecek. AyrÄ±ca, hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmeleri, havaalanÄ± ile konaklama yeri arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±mÄ±, yolcularÄ±n meydanlarda iÅŸlem yapmalarÄ±na imkan verecek ÅŸekilde Ã¼cretsiz saÄŸlayacak. Ancak, yaÅŸlÄ±, hasta, engelli yolculara konaklama hizmeti gÃ¼ndÃ¼z de verilecek. Konaklama hakkÄ±ndan yararlanan yolcular, iÅŸletmeleri tarafÄ±ndan teklif edilen ilk uÃ§uÅŸ ile seyahat edecek. Yolcunun ikametinin kalkÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirilen havaalanÄ± ile aynÄ± olmasÄ± durumunda, hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmeleri konaklama hizmeti sunmayacak.

UÃ§aÄŸÄ±n zorunlu nedenlerden dolayÄ± baÅŸka bir havalimanÄ±na yÃ¶nlendirilmesi durumunda, yolcunun son varÄ±ÅŸ noktasÄ±na transfer masrafÄ± karÅŸÄ±lanacak ancak otobÃ¼s, tren, dolmuÅŸ gibi toplu taÅŸÄ±ma ulaÅŸÄ±m olanaklarÄ± varken yolcularÄ±n ÅŸehirler arasÄ± varÄ±ÅŸ noktasÄ±na ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± taksiyle saÄŸlamalarÄ± durumunda Ã¶deme kabul edilmeyecek.

Havayolu ÅŸirketi, uÃ§uÅŸlarla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¼m yolculara, makul Ã¶lÃ§Ã¼de sÄ±cak ve soÄŸuk iÃ§ecekler, gÃ¼nÃ¼n zamanÄ±na gÃ¶re kahvaltÄ± veya yemek ile ilave hafif ara yemeÄŸi hizmeti saÄŸlamakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak.

YolcularÄ±n uÃ§ak iÃ§inde veya dÄ±ÅŸÄ±nda, 2 saat ve Ã¼zeri bekletilmesi durumunda da dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda hizmet hakkÄ± verilecek.

Ä°Ã§ hatlarda seyahat eden yolculara yapÄ±lacak tazminat Ã¶demeleri, 4 Ocak 2016 tarihli Merkez BankasÄ± avro satÄ±ÅŸ kuru esas alÄ±narak yapÄ±lacak. 31 AralÄ±k'a kadar iÃ§ hatlarda geÃ§erli olacak bu oran, yÄ±l sonunda yeni dÃ¼zenleme olmazsa enflasyon oranÄ±nda artacak.

Åžikayete konu durumlarda baÅŸvurularÄ±n uÃ§uÅŸ tarihinden itibaren en geÃ§ 6 ay iÃ§erisinde ilgili hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesine yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesi tarafÄ±ndan ÅŸikayete verilen cevabÄ±n yeterli olmamasÄ±, ÅŸikayetten sonuÃ§ alÄ±namamasÄ± ya da ÅŸikayete 10 gÃ¼n iÃ§erisinde cevap verilmemesi durumunda ise Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.