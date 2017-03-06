DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rekabet Kurulu, Google Inc, Google International LLC, Google ReklamcÄ±lÄ±k ve Pazarlama LiÌ‡miÌ‡ted ÅžiÌ‡rketiÌ‡'nden oluÅŸan ekonomik bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n (Google) rekabeti sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± anlaÅŸmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumu kÃ¶tÃ¼ye kullanmayÄ± yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediÄŸinin tespitine yÃ¶nelik soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Google mobil iÅŸletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna iliÅŸkin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve ÅŸirketler ile orijinal ekipman Ã¼reticileri arasÄ±nda imzalanan sÃ¶zleÅŸmelerin Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun rekabeti sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± anlaÅŸmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumu kÃ¶tÃ¼ye kullanmayÄ± yasaklayan maddelerini ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± iÃ§eren ÅŸikayet baÅŸvurusu Rekabet Kurulunca yeniden deÄŸerlendirildi.
Daha Ã¶nce ÅŸikayet nedeniyle yapÄ±lan Ã¶n araÅŸtÄ±rmada, ÅŸirketin faaliyetleri incelenerek, soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara BÃ¶lge Ä°dare Mahkemesi 7. Ä°dari Dava Dairesi, Google'Ä±n uygulamalarÄ±nÄ±n ilgili maddeleri ihlal edebileceÄŸine karar verdi. Kurul, bunun Ã¼zerine ÅŸirket hakkÄ±nda yeniden soruÅŸturma aÃ§tÄ±.
Rekabet Kurumu, hakim durumu kÃ¶tÃ¼ye kullanmayÄ± yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediÄŸinin tespitine yÃ¶nelik Google'a soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul'daki "kuyu" kÃ¶peÄŸi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na icat ettikleri "kurtarma kolu" ile destek veren Ã¶zel bir lisenin robotik takÄ±mÄ±, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak Ã¼zere ABD'ye hareket etti
Bakan Arslan, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na iliÅŸkin, "Ãœlkemizde de artÄ±k uydu parÃ§alarÄ±nÄ± Ã¼retebilir hale geleceÄŸiz ve TÃ¼rksat 6A'yÄ± inÅŸallah tamamen milli ve yerli katkÄ±larla Ã¼lkemizde Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi
BiliÅŸim Vadisi'nin birinci etap inÅŸaatÄ± bitirildiÄŸinde yaklaÅŸÄ±k 100 bin nitelikli insana, iÅŸ ve istihdam saÄŸlanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡evresindeki gaz ve diÄŸer materyalleri soÄŸuran kara delik istiap haddine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan dÄ±ÅŸa doÄŸru akÄ±ÅŸÄ±n bir saatten kÄ±sa sÃ¼relerde Ä±sÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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ASELSAN Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± BayÄ±z, "TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK, nisan ayÄ±nda Rize'de canlÄ± ÅŸebekeye baÄŸlanarak kullanÄ±lacak" dedi
YYÃœ Van Kedisi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezince baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda, derilerinin altÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§ip sayesinde Van kedilerinin tÃ¼m bilgilerine ulaÅŸÄ±labiliyor
Teknolojinin geliÅŸmesi, dijital araÃ§larÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve sosyal medyanÄ±n bilinÃ§sizce kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n bireylerde "e-hastalÄ±k" olarak nitelendirilen Ã§eÅŸitli rahatsÄ±zlÄ±klara neden olduÄŸu bildirildi.
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Ä°nsanoÄŸlu 45 yÄ±l aradan sonra Ay'a Ã¶zel bir misyon gerÃ§ekleÅŸtirecek. SpaceX firmasÄ±nÄ±n misyonunda Ay'a inilmeden etrafÄ±nda dolaÅŸÄ±lacak.
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Japon telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketi Softbank'Ä±n yÃ¶neticisi Son: "Gelecek 30 yÄ±lda ayakkabÄ±larÄ±mÄ±zda bulunan Ã§ipler beynimizden daha akÄ±llÄ± olacak. Bu Ã§iplerin Ã¼stÃ¼ne basacaÄŸÄ±z ama onlardan daha geride olacaÄŸÄ±z"
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Yolcu beraberinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen cihazÄ±n arÄ±zalanmasÄ± nedeniyle cihazÄ±n ya da ana kartÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi durumunda IMEI deÄŸiÅŸim iÅŸlemi yapÄ±labilecek