11:52, 06 Mart 2017 Pazartesi

Google'a "rekabet" soruÅŸturmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rekabet Kurulu, Google Inc, Google International LLC, Google ReklamcÄ±lÄ±k ve Pazarlama LiÌ‡miÌ‡ted ÅžiÌ‡rketiÌ‡'nden oluÅŸan ekonomik bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n (Google) rekabeti sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± anlaÅŸmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumu kÃ¶tÃ¼ye kullanmayÄ± yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediÄŸinin tespitine yÃ¶nelik soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Google mobil iÅŸletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna iliÅŸkin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve ÅŸirketler ile orijinal ekipman Ã¼reticileri arasÄ±nda imzalanan sÃ¶zleÅŸmelerin Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun rekabeti sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± anlaÅŸmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumu kÃ¶tÃ¼ye kullanmayÄ± yasaklayan maddelerini ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± iÃ§eren ÅŸikayet baÅŸvurusu Rekabet Kurulunca yeniden deÄŸerlendirildi.

Daha Ã¶nce ÅŸikayet nedeniyle yapÄ±lan Ã¶n araÅŸtÄ±rmada, ÅŸirketin faaliyetleri incelenerek, soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara BÃ¶lge Ä°dare Mahkemesi 7. Ä°dari Dava Dairesi, Google'Ä±n uygulamalarÄ±nÄ±n ilgili maddeleri ihlal edebileceÄŸine karar verdi. Kurul, bunun Ã¼zerine ÅŸirket hakkÄ±nda yeniden soruÅŸturma aÃ§tÄ±.