Endonezya'nÄ±n gÃ¼Ã§ sembolÃ¼: 'Batu' taÅŸÄ±

SadeceÂ Endonezya'da Ã§Ä±kanÂ batu taÅŸÄ±ndan yapÄ±lan yÃ¼zÃ¼kler, Ã¼lke kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde gÃ¼cÃ¼ temsil ediyor.
Profesyonel hayattaki mevkilerini ve gÃ¼Ã§lerini yansÄ±tmak iÃ§in batu taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ aksesuar kullanan erkeklerin tÃ¼m parmaklarÄ±nda bu taÅŸtan yÃ¼zÃ¼kler gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼m parmaklara irili ufaklÄ± taÅŸlardanÂ yÃ¼zÃ¼kÂ takÄ±lmasÄ±, Endonezya'da yaygÄ±n bir gelenek.
Batu taÅŸÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda vÃ¼cuda pozitif enerji saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na ve stresi yok ettiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.
Her ne kadar elmas veya pÄ±rlanta gibi maddi deÄŸeri olmasa da batu taÅŸÄ±, Ã¼lkedeki manevi deÄŸeri nedeniyle yÃ¼ksek fiyatlara satÄ±lÄ±yor. TaÅŸlarÄ±n fiyatÄ±, Ã¼zerindeki desene gÃ¶re 200 bin ABD dolarÄ±na kadar Ã§Ä±kabiliyor.
Batu taÅŸlarÄ±, herhangi bir iÅŸleme tabi tutulmadan, topraktan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde doÄŸal haliyle aksesuar haline getiriliyor.
Batu taÅŸÄ±ndan yÃ¼zÃ¼kler, genellikle lÃ¼ks dÃ¼kkanlarda satÄ±lÄ±yor. Ancak batu taÅŸÄ±nÄ± kendi imkanlarÄ±yla madenden Ã§Ä±karÄ±p sokak aralarÄ±nda satan kÃ¶ylÃ¼lere rastlamak da mÃ¼mkÃ¼n. Yol kenarÄ±nda satÄ±ÅŸ yapan seyyar yÃ¼zÃ¼kÃ§Ã¼ler de en az lÃ¼ks dÃ¼kkanlar kadar kalabalÄ±k oluyor.Â
Endonezya'da erkekler, gÃ¼Ã§ sembolÃ¼ olarak "batu" taÅŸÄ±ndan yapÄ±lan kolye, bileklik ve yÃ¼zÃ¼kler takÄ±yor
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