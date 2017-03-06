GÃ¼ncelleme: 03:20, 07 Mart 2017 SalÄ±

Endonezya'nÄ±n gÃ¼Ã§ sembolÃ¼: 'Batu' taÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SadeceÂ Endonezya'da Ã§Ä±kanÂ batu taÅŸÄ±ndan yapÄ±lan yÃ¼zÃ¼kler, Ã¼lke kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde gÃ¼cÃ¼ temsil ediyor.

Profesyonel hayattaki mevkilerini ve gÃ¼Ã§lerini yansÄ±tmak iÃ§in batu taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ aksesuar kullanan erkeklerin tÃ¼m parmaklarÄ±nda bu taÅŸtan yÃ¼zÃ¼kler gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼m parmaklara irili ufaklÄ± taÅŸlardanÂ yÃ¼zÃ¼kÂ takÄ±lmasÄ±, Endonezya'da yaygÄ±n bir gelenek.

Batu taÅŸÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda vÃ¼cuda pozitif enerji saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na ve stresi yok ettiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.

TaÅŸlarÄ±n fiyatÄ±, desenine gÃ¶re 200 bin dolara kadar Ã§Ä±kabiliyor

Her ne kadar elmas veya pÄ±rlanta gibi maddi deÄŸeri olmasa da batu taÅŸÄ±, Ã¼lkedeki manevi deÄŸeri nedeniyle yÃ¼ksek fiyatlara satÄ±lÄ±yor. TaÅŸlarÄ±n fiyatÄ±, Ã¼zerindeki desene gÃ¶re 200 bin ABD dolarÄ±na kadar Ã§Ä±kabiliyor.

Batu taÅŸlarÄ±, herhangi bir iÅŸleme tabi tutulmadan, topraktan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde doÄŸal haliyle aksesuar haline getiriliyor.

Batu taÅŸÄ±ndan yÃ¼zÃ¼kler, genellikle lÃ¼ks dÃ¼kkanlarda satÄ±lÄ±yor. Ancak batu taÅŸÄ±nÄ± kendi imkanlarÄ±yla madenden Ã§Ä±karÄ±p sokak aralarÄ±nda satan kÃ¶ylÃ¼lere rastlamak da mÃ¼mkÃ¼n. Yol kenarÄ±nda satÄ±ÅŸ yapan seyyar yÃ¼zÃ¼kÃ§Ã¼ler de en az lÃ¼ks dÃ¼kkanlar kadar kalabalÄ±k oluyor.Â