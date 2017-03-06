DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ± Ä°daresinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, MÄ±sÄ±r makamlarÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "acil durumlar" iÃ§in geÃ§ici olarak aÃ§tÄ±.
ÃœÃ§ gÃ¼n boyunca Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§Ä±k kalacak sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan hasta, Ã¶ÄŸrenci, oturum izni bulunan ve yabancÄ± pasaport hamili vatandaÅŸlarÄ±n geÃ§ebileceÄŸi ifade edildi.
Ä°srail ablukasÄ± nedeniyle Gazze Åžeridi'nin dÃ¼nyayla tek baÄŸlantÄ± noktasÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyan yÃ¼zlerce vatandaÅŸ, sabahÄ±n erken saatlerinde Filistin tarafÄ±ndaki bekleme salonunda toplandÄ±.
SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ± Ä°daresi, insani durumlar nedeniyle sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan geÃ§mek iÃ§in kayÄ±t yaptÄ±ran 16 bin kiÅŸinin bulunduÄŸunu belirtiyor.
MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardÄ±ndan kapattÄ±ÄŸÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± zaman zaman kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine aÃ§Ä±yor.
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluâ€™nda Toplumcu Demokrasi Partisiâ€™nin sunduÄŸu erken seÃ§im Ã¶nergesi oybirliÄŸi ile kabul edildi.
Afganistan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Atmar, Ä°slamiyet'i terÃ¶rizmle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ã‡in'in bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esi yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸla 1,04 trilyon yuan (yaklaÅŸÄ±k 152 milyar dolar) olacak
ABD'li General Motors ÅŸirketi, FransÄ±z otomobil Ã¼reticisi Peugeot Citroen grubunun, Alman otomobil Ã¼reticisi Opel'i 2,2 milyar avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼nyesine resmen kattÄ±
MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda 1 Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 2'si yaralandÄ±
Mali'nin orta kesiminde askeri kampa yapÄ±lani saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da asker Ã¶ldÃ¼
Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bir kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini BatÄ± Åžeria'daki evlerine dÃ¼zenledikleri baskÄ±nlarla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Panama'da meydana gelen kazada 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, biri aÄŸÄ±r 37 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan Meclisi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Japon Denizi'ne doÄŸru dÃ¶rt adet roket fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Pakistan'da Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan karakollara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 5 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor" dedi
ABD basÄ±nÄ±nda, FBI BaÅŸkanÄ± Comey'in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Trump'Ä±n eski BaÅŸkan Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi belirtildi