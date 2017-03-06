12:04, 06 Mart 2017 Pazartesi

Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± "geÃ§ici" olarak aÃ§Ä±ldÄ±





MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ± Ä°daresinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, MÄ±sÄ±r makamlarÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "acil durumlar" iÃ§in geÃ§ici olarak aÃ§tÄ±. ÃœÃ§ gÃ¼n boyunca Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aÃ§Ä±k kalacak sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan hasta, Ã¶ÄŸrenci, oturum izni bulunan ve yabancÄ± pasaport hamili vatandaÅŸlarÄ±n geÃ§ebileceÄŸi ifade edildi. Ä°srail ablukasÄ± nedeniyle Gazze Åžeridi'nin dÃ¼nyayla tek baÄŸlantÄ± noktasÄ± durumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyan yÃ¼zlerce vatandaÅŸ, sabahÄ±n erken saatlerinde Filistin tarafÄ±ndaki bekleme salonunda toplandÄ±. SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ± Ä°daresi, insani durumlar nedeniyle sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan geÃ§mek iÃ§in kayÄ±t yaptÄ±ran 16 bin kiÅŸinin bulunduÄŸunu belirtiyor. MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardÄ±ndan kapattÄ±ÄŸÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± zaman zaman kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine aÃ§Ä±yor.

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