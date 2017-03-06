12:19, 06 Mart 2017 Pazartesi

Peugeot Citroen grubu Opel'i resmen satÄ±n aldÄ±





ABD'li General Motors ÅŸirketi, FransÄ±z otomobil Ã¼reticisi Peugeot Citroen grubunun, Alman otomobil Ã¼reticisi Opel'i 2,2 milyar avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼nyesine resmen kattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'liÂ General MotorsÂ (GM) ÅŸirketi,Â FransÄ±z otomobilÂ Ã¼reticisiÂ Peugeot CitroenÂ grubunun (PSA),Â Alman otomobilÂ Ã¼reticisiÂ Opel'i 2,2 milyar avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼nyesine kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. GM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸirkete baÄŸlÄ± Opel ve Opel'in BirleÅŸik KrallÄ±k'ta faaliyet gÃ¶steren Vauxhall, Peugeot Citroen grubuna katÄ±lacak. AÃ§Ä±klamada, Opel ve Vauxhall'Ä±n, PSA'ya katÄ±lmasÄ±yla birlikte grubun Avrupa'daki ikinci bÃ¼yÃ¼k otomobil Ã¼reticisi firma olacaÄŸÄ± belirtildi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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