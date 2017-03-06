Ã‡in, savunma bÃ¼tÃ§esini 2017'de yÃ¼zde 7 artÄ±racak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'in bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 7 artÄ±rÄ±larak 1,04 trilyon yuan (yaklaÅŸÄ±k 152 milyar dolar) olacaÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in'in resmi haber ajansÄ± Åžinhua, Ã‡in Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, bu yÄ±l iÃ§in savunma bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 7 artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. 1,04 trilyon yuan olarak belirlenen savunma bÃ¼tÃ§esinin 1,02 trilyon yuanlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n merkezi bÃ¼tÃ§eden karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± belirtildi.
Ä°smi aÃ§Ä±klanmayan yetkili, bu yÄ±lki artÄ±ÅŸla ulusal savunma ve ordu reformlarÄ±nÄ±n desteklenmesi, temel askeri iÅŸlemler, eÄŸitim ve hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesinin hedeflendiÄŸini kaydetti.
Ã‡in Ulusal Halk Kongresi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fu Ying, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Pekin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkenin yÄ±llÄ±k savunma bÃ¼tÃ§esinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7 artÄ±rÄ±larak 1 trilyon yuana Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Her yÄ±l Ã‡in Ulusal Halk Kongresi yÄ±llÄ±k genel kurul toplantÄ±larÄ±nda aÃ§Ä±klanan savunma bÃ¼tÃ§esinin artÄ±ÅŸ oranÄ±, bu yÄ±lki toplantÄ±larda aÃ§Ä±klanmadÄ±.
Ying, savunma harcamalarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k ekonomik bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±na katkÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1,3 olduÄŸunu ve Ã‡in'in savunma kabiliyetinin ABD'ye kÄ±yasla bÃ¼yÃ¼k eksikleri olduÄŸunu belirterek, askeri geliÅŸimlerinin ulusal gÃ¼venlik ihtiyaÃ§larÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmeye devam edileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Ã‡in'in savunma bÃ¼tÃ§esi, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 7,5, 2011'de yÃ¼zde 12,7, 2012'de yÃ¼zde 11,2, 2013'te yÃ¼zde 10,7, 2014'te yÃ¼zde 12,2, 2015'te yÃ¼zde 10,1, 2016'da da yÃ¼zde 7,6 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluâ€™nda Toplumcu Demokrasi Partisiâ€™nin sunduÄŸu erken seÃ§im Ã¶nergesi oybirliÄŸi ile kabul edildi.
Afganistan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Atmar, Ä°slamiyet'i terÃ¶rizmle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ã‡in'in bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esi yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸla 1,04 trilyon yuan (yaklaÅŸÄ±k 152 milyar dolar) olacak
ABD'li General Motors ÅŸirketi, FransÄ±z otomobil Ã¼reticisi Peugeot Citroen grubunun, Alman otomobil Ã¼reticisi Opel'i 2,2 milyar avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼nyesine resmen kattÄ±
MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda 1 Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 2'si yaralandÄ±
Mali'nin orta kesiminde askeri kampa yapÄ±lani saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da asker Ã¶ldÃ¼
Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bir kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini BatÄ± Åžeria'daki evlerine dÃ¼zenledikleri baskÄ±nlarla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Panama'da meydana gelen kazada 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, biri aÄŸÄ±r 37 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan Meclisi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±
Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Japon Denizi'ne doÄŸru dÃ¶rt adet roket fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Pakistan'da Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan karakollara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 5 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor" dedi
ABD basÄ±nÄ±nda, FBI BaÅŸkanÄ± Comey'in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Trump'Ä±n eski BaÅŸkan Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi belirtildi