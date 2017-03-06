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14:19, 06 Mart 2017 Pazartesi
Asya
12:37, 06 Mart 2017 Pazartesi

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Ã‡in, savunma bÃ¼tÃ§esini 2017'de yÃ¼zde 7 artÄ±racak
Ã‡in, savunma bÃ¼tÃ§esini 2017'de yÃ¼zde 7 artÄ±racak

Ã‡in'in bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esi yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸla 1,04 trilyon yuan (yaklaÅŸÄ±k 152 milyar dolar) olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 7 artÄ±rÄ±larak 1,04 trilyon yuan (yaklaÅŸÄ±k 152 milyar dolar) olacaÄŸÄ± bildirildi.

Ã‡in'in resmi haber ajansÄ± Åžinhua, Ã‡in Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, bu yÄ±l iÃ§in savunma bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 7 artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. 1,04 trilyon yuan olarak belirlenen savunma bÃ¼tÃ§esinin 1,02 trilyon yuanlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n merkezi bÃ¼tÃ§eden karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± belirtildi.

Ä°smi aÃ§Ä±klanmayan yetkili, bu yÄ±lki artÄ±ÅŸla ulusal savunma ve ordu reformlarÄ±nÄ±n desteklenmesi, temel askeri iÅŸlemler, eÄŸitim ve hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesinin hedeflendiÄŸini kaydetti.

Ã‡in Ulusal Halk Kongresi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fu Ying, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Pekin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkenin yÄ±llÄ±k savunma bÃ¼tÃ§esinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7 artÄ±rÄ±larak 1 trilyon yuana Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Her yÄ±l Ã‡in Ulusal Halk Kongresi yÄ±llÄ±k genel kurul toplantÄ±larÄ±nda aÃ§Ä±klanan savunma bÃ¼tÃ§esinin artÄ±ÅŸ oranÄ±, bu yÄ±lki toplantÄ±larda aÃ§Ä±klanmadÄ±.

Ying, savunma harcamalarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k ekonomik bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±na katkÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1,3 olduÄŸunu ve Ã‡in'in savunma kabiliyetinin ABD'ye kÄ±yasla bÃ¼yÃ¼k eksikleri olduÄŸunu belirterek, askeri geliÅŸimlerinin ulusal gÃ¼venlik ihtiyaÃ§larÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmeye devam edileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Ã‡in'in savunma bÃ¼tÃ§esi, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 7,5, 2011'de yÃ¼zde 12,7, 2012'de yÃ¼zde 11,2, 2013'te yÃ¼zde 10,7, 2014'te yÃ¼zde 12,2, 2015'te yÃ¼zde 10,1, 2016'da da yÃ¼zde 7,6 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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