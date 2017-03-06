HDP Milletvekili serbest bırakıldı

Savunma Bakanlığı'ndan dünyaya açılım mesajı

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. İsmail Demir, Savunma Sanayi olarak 400’den fazla projeden oluşan 35 milyar dolarlık portföye sahip olduklarını belirterek, “Bu yıl 5-6 milyar dolarlık iş bağlama potansiyelimiz var. Sadece Katar’dan bu yıl için 2 milyar dolarlık söz aldık” dedi.