12:51, 06 Mart 2017 Pazartesi

Terörle mücadelede haftalık bilanço

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ülke genelinde 27 Şubat-6 Mart'ta düzenlenen terör operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 201 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 386 şüpheliden 32'si tutuklandı.

DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 12 zanlı gözaltına alındı, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 920 şüpheliden 45'i cezaevine gönderildi.

Sol örgütlerle mücadele kapsamında da 12 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2'si ölü, 7'si sağ, biri teslim olmak üzere 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli, Ağrı, Bitlis, Mardin, Şırnak, Van, Muş Hakkari'de örgüt mensuplarınca kullanılan 23 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, patlayıcı yapımında kullanılan 900 kilogram madde, 3 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 25 silah ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 72 ilde 590 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 943 kilogram esrar, 138 kilogram eroin, 20 kilogram afyon, 5 kilogram metamfetamin, 4 kilogram kokain, bir kilogram sentetik kannabinoid, 293 kök kenevir, 2 milyon 204 bin 826 uyuşturucu hap ile 688 bin 103 adet kaçak sigara ve 138 bin 68 litre akaryakıt geçirildi.

Gözaltına alınan 806 şüpheliden 49'u tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 324’ü denizlerde olmak üzere bin 596 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmeleri ve yurt dışına çıkmalarına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 organizatörden 30'u tutuklandı.