13:00, 06 Mart 2017 Pazartesi

Kaçakçılar Bin 700 yıllık el yazmalarını kaçıramadı





Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada biri Süryanice yazılı bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen iki kitap ile gümüş sikke ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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