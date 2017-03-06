13:35, 06 Mart 2017 Pazartesi

Savunma Bakanlığı'ndan dünyaya açılım mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl 1.7 milyar dolarlık ihracat yapan Savunma Sanayii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği dış seyahatlerin de desteğiyle hedeflerini büyüttü. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. İsmail Demir, 400’den fazla projeden oluşan 35 milyar dolarlık portföye sahip olduklarını belirterek, “Bu yıl 5-6 milyar dolarlık iş bağlama potansiyeli var. Sadece Katar’dan bu yıl için 2 milyar dolarlık söz aldık” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış seyahatlerinin büyük bölümünün heyet kadrosunda yer alıyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Vahap Munyar bugünkü yazısında Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ile yaptığı görüşmeden notlar aktardı.

Demir yaptığı açıklamada, "Erdoğan’ın gittiği ülkelerde heyetler arası görüşme kadrosuna almasının en önemli hedefi şu: Savunma sanayiimizin ihracatı artmalı..."

Prof. Demir, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı düzeyi anlatıp, daveti yaparak, "Savunma sanayii ürünlerini bizden alın." daveti yaptı.

Hemen her ülkede karşımıza çıkan şu soru: "Biz 10, 20, 30, 40 yıldır Savunma Sanayii ürünlerini aynı gelişmiş ülkelerden alırız. Onlardan memnunuz. Neden Türkiye’den alalım.?" sorusuna ise Prof. Demir, şu yanıtı veriyor: "Aynı kalitedeki ürünü Türkiye’den daha uygun fiyata alabilirsiniz. Hemen her ülkede, “Bize teklif ettiğiniz savunma sanayii ürününü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kullanıyor mu?” diye soruyorlar.

Biz de SSM’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın şirketlerinin ve özel sektörün ürünlerinin sahadaki başarılarının yer aldığı görüntüleri gösteriyoruz. Daha sonra muhataplarımız davet edip, tesisleri gezdiriyoruz.

Savunma Sanayiinde pazarlama farklılığına işaret eden Demir, "Alıcı taraf başta o ülkenin silahlı kuvvetleri olmak üzere devlet kurumları. Dolayısıyla satıcı tarafta da karşısında devleti görmek istiyor.

Erdoğan’ın dış heyetlerinde yer almasının bu açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız her dış seyahatinde yeri geldikçe savunma sanayiimizden bahsediyor. Böylece karşı taraf, devletin savunma sanayinin arkasında olduğunu görüyor.

SAVUNMA SEKTÖRÜNÜN İHRACATI

Demir, "Sektör geçen yıl 1.7 milyar dolarlık ihracat yaptı. SSM’de bir Müsteşar Yardımcısı sektörün ihracatının artırılmasına yoğunlaşmış durumda. Otokar’a sordum, 650 milyon dolarlık iş için 3-4 yıldır görüşmeleri sürüyormuş. Yani, işin arkasında büyük çaba var. Bu yıl 5-6 milyar dolarlık iş bağlama potansiyeli var. Hepsi gerçekleşir mi bilemiyorum. Savunma sanayi konusunda Katar’dan bu yıl için 2 milyar dolarlık söz aldık. Sektörün yıllık cirosu 5-5.5 milyar dolar dolayında."

"Aslında 400’den fazla projeden oluşan 35 milyar dolarlık portföyümüz var. Bir kısmı yürüyor, bazıları imzalandı, bir bölümü imzalanmak üzere. Ayrıca görüşmeleri sürenler de var.

Savunma sanayi, kamunun alım gücü desteğiyle teknolojide hızla ilerliyor, dünyaya açılma temposu artıyor...

35 milyar dolarlık portföy, Savunma Sanayiinin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor..." dedi.

ALTAY TANKI TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Ana geliştirici görevini Otokar’ın yürüttüğü Altay Tankı’ndaki son durum ile ilgili soruya ise: "Testler hemen hemen bitti. Sözleşme gereği seri üretim için geliştirici firmadan teklif alındı, değerlendiriliyor." açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. İsmail Demir’e odasında bir örneği bulunan milli tüfeği sordum:

- Milli tüfekte Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 20 bin, Kale Grubu 15 bin adet üretme görevi üstlenmişti. Bu konuda devreye giren başka üretici de var mı?

- Sarsılmaz ile 10 bin milli tüfek üretimi için anlaşma imzalandı. Sözleşmeye ihracat şartı da konuldu.

Milli tüfeğin geliştirilmesinde önemli rol üstlenen Kale Grubu’nun 15 bin adetlik üretimi az bulduğunu anımsattım, yanıtladı:

- 35 bin adet, TSK’nın 2014 için bildirdiği ihtiyaçtı. 2015, 2016, 2017 yılları var... İhtiyaç 200 bini bulabilir.



Demir, "Örneğin Endüstriyel Yetkinliği Destekleme Projesi (EYDEP) var. Amacımız, sektördeki kaliteli oyuncu sayısını arttırmak, onları dünyaya açmak. Satıcı ülke aniden, “Parçayı vermiyorum” diyebiliyor. Vermek için ülkemizi zorlayacak kurallar koymaya kalkıyor. Bu durumda sektörümüz o parçanın yerlisini yapıyor. Sonra dönüp o ülkeye, “İyi ki o parçayı vermediniz, sayenizde kendimiz ürettik” diye teşekkür ediyoruz. İnsan yapısıysa biz daha iyisini yaparız..." dedi.