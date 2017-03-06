DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

14:08, 06 Mart 2017 Pazartesi

"MÃ¼slÃ¼manlarÄ± terÃ¶rist olarak yaftalamak yanlÄ±ÅŸ"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Hanif Atmar, Ä°slamiyet'i terÃ¶rizmle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'de dÃ¼zenlenen Asya GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸan Atmar, "TerÃ¶ristlerin zulmÃ¼ne uÄŸrayan ve terÃ¶rizmi yenmek iÃ§in mÃ¼cadele eden MÃ¼slÃ¼manlarÄ± terÃ¶rist olarak yaftalamak yanlÄ±ÅŸ." dedi.

Afganistan'Ä±n son 14 ayda 10 bin 500 vatandaÅŸÄ±nÄ± terÃ¶re kurban verdiÄŸine iÅŸaret eden Atmar, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'Ä±n "dÃ¼nyada en fazla terÃ¶ristin bulunduÄŸu bÃ¶lgeler" arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Hindistan Savunma BakanÄ± Manohar Parrikar da terÃ¶rden en Ã§ok zarar gÃ¶ren bÃ¶lge olarak Asya'nÄ±n, bu tÃ¼r gÃ¼venlik sorunlarÄ±na kÃ¼resel Ã§apta karÅŸÄ±lÄ±k vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.