DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Hanif Atmar, Ä°slamiyet'i terÃ¶rizmle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'de dÃ¼zenlenen Asya GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸan Atmar, "TerÃ¶ristlerin zulmÃ¼ne uÄŸrayan ve terÃ¶rizmi yenmek iÃ§in mÃ¼cadele eden MÃ¼slÃ¼manlarÄ± terÃ¶rist olarak yaftalamak yanlÄ±ÅŸ." dedi.
Afganistan'Ä±n son 14 ayda 10 bin 500 vatandaÅŸÄ±nÄ± terÃ¶re kurban verdiÄŸine iÅŸaret eden Atmar, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'Ä±n "dÃ¼nyada en fazla terÃ¶ristin bulunduÄŸu bÃ¶lgeler" arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Hindistan Savunma BakanÄ± Manohar Parrikar da terÃ¶rden en Ã§ok zarar gÃ¶ren bÃ¶lge olarak Asya'nÄ±n, bu tÃ¼r gÃ¼venlik sorunlarÄ±na kÃ¼resel Ã§apta karÅŸÄ±lÄ±k vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluâ€™nda Toplumcu Demokrasi Partisiâ€™nin sunduÄŸu erken seÃ§im Ã¶nergesi oybirliÄŸi ile kabul edildi.
Afganistan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Atmar, Ä°slamiyet'i terÃ¶rizmle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Japon Denizi'ne doÄŸru dÃ¶rt adet roket fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
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IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor" dedi
ABD basÄ±nÄ±nda, FBI BaÅŸkanÄ± Comey'in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Trump'Ä±n eski BaÅŸkan Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi belirtildi