KKTC erken seÃ§ime gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisiâ€™nin (CTP) 2 Temmuz 2017â€™de erken seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nergesini ve Demokrat Parti (DP) ile Ulusal Birlik Partisiâ€™nin (UBP) 15 Nisan 2018 tarihinde erken seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nergelerini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Meclis BaÅŸkanÄ± Sibel Siber baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bugÃ¼n saat 11.15â€™te toplanan Cumhuriyet Meclisinde yapÄ±lan oylamada, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼nâ€™Ã¼n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± iktidarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± UBP her iki Ã¶nergeye de destek verdi. BÃ¶ylece erken seÃ§im iÃ§in verilen iki Ã¶nerge de Meclisten geÃ§ti.
Afgan topraklarÄ±ndaki militanlarÄ±n Pakistan'daki karakollara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Pakistan, Afganistan'Ä±n Ä°slamabad maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Nijer'in gÃ¼neyindeki saldÄ±rÄ±da en az 4 asker Ã¶ldÃ¼
AB Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ± AB kamu destekleme kurallarÄ±na uyumlu buldu
Hint askerleriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 2 direniÅŸÃ§i ve 1 polis Ã¶ldÃ¼
Afganistan'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce Ã¼lkedeki iÅŸsizlik yÃ¼zde 35 iken 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 40'a Ã§Ä±ktÄ±
Irak Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Maliki, "Hava saldÄ±rÄ±larÄ±mÄ±z sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸma gÃ¼cÃ¼ bitti. DEAÅž, Musul'da 1 ila 1,5 ay iÃ§inde bitirilecek ve kent kurtarÄ±lacak." dedi.
PYD/PKK, FÄ±rat nehrinin batÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§'i terk etmeyeceÄŸini duyurdu
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluâ€™nda Toplumcu Demokrasi Partisiâ€™nin sunduÄŸu erken seÃ§im Ã¶nergesi oybirliÄŸi ile kabul edildi.
Afganistan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Atmar, Ä°slamiyet'i terÃ¶rizmle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ã‡in'in bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esi yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸla 1,04 trilyon yuan (yaklaÅŸÄ±k 152 milyar dolar) olacak
ABD'li General Motors ÅŸirketi, FransÄ±z otomobil Ã¼reticisi Peugeot Citroen grubunun, Alman otomobil Ã¼reticisi Opel'i 2,2 milyar avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼nyesine resmen kattÄ±
MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda 1 Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 2'si yaralandÄ±
Mali'nin orta kesiminde askeri kampa yapÄ±lani saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da asker Ã¶ldÃ¼
Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bir kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti