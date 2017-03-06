14:15, 06 Mart 2017 Pazartesi

KKTC erken seÃ§ime gidiyor





Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluâ€™nda Toplumcu Demokrasi Partisiâ€™nin sunduÄŸu erken seÃ§im Ã¶nergesi oybirliÄŸi ile kabul edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisiâ€™nin (CTP) 2 Temmuz 2017â€™de erken seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nergesini ve Demokrat Parti (DP) ile Ulusal Birlik Partisiâ€™nin (UBP) 15 Nisan 2018 tarihinde erken seÃ§im yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nergelerini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Meclis BaÅŸkanÄ± Sibel Siber baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bugÃ¼n saat 11.15â€™te toplanan Cumhuriyet Meclisinde yapÄ±lan oylamada, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼nâ€™Ã¼n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± iktidarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± UBP her iki Ã¶nergeye de destek verdi. BÃ¶ylece erken seÃ§im iÃ§in verilen iki Ã¶nerge de Meclisten geÃ§ti.

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