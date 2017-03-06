PYD MÃ¼nbiÃ§'i terk etmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esini terk etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya ve ABD'den geÃ§en cumadan bu yana MÃ¼nbiÃ§'le ilgili gelen aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan, PYD'nin paravan Ã¶rgÃ¼tleri "MÃ¼nbiÃ§ Askeri Konseyi" yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ã¶rgÃ¼t, MÃ¼nbiÃ§ ve Ã§evresindeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.
MÃ¼nbiÃ§'in BeÅŸÅŸar Esed gÃ¼Ã§lerine verilmeyeceÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Esed ordusunun yalnÄ±zca, FÄ±rat KalkanÄ± gÃ¼Ã§leri ile PYD unsurlarÄ± arasÄ±nda konuÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.
Ã–rgÃ¼t bÃ¶ylece, MÃ¼nbiÃ§'in kuzeyinde ABD, batÄ± ve gÃ¼neyinde rejim gÃ¼Ã§lerinin oluÅŸturacaÄŸÄ± setle kendini korumaya almÄ±ÅŸ olacak.
AÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin korunmasÄ±nda ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin aldÄ±ÄŸÄ± role ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n artan baskÄ±sÄ±na da dikkat Ã§ekildi.
ANLAÅžMAYI RUSYA DUYURMUÅžTU
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, MÃ¼nbiÃ§'in ilÃ§edeki gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan Esed rejimine devredileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD anlaÅŸmadan bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunurken, rejim ise sessizliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
AA'ya bilgi veren MÃ¼nbiÃ§'teki kaynaklar, rejim gÃ¼Ã§lerinin ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 3 kÃ¶yÃ¼ PYD'den devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã–SO-PYD hattÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ne henÃ¼z yerleÅŸmediÄŸini bildirdi.
ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'teki askeri unsurlarÄ±, geÃ§en cuma ilÃ§enin kuzey kesimlerinde konuÅŸlanmaya baÅŸlayarak Ã–SO ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n arasÄ±nda set oluÅŸturmuÅŸtu.
AA'nÄ±n haberini verdiÄŸi geliÅŸmeyi, ABD'li yetkililer de Ã¶nceki gÃ¼n doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. Yerel kaynaklardan alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re de ABD Ã¶zel kuvvetleri MÃ¼nbiÃ§'in kuzeyindeki Ayn Dadat bÃ¶lgesine yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Mevcut durumda, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n hedefindeki MÃ¼nbiÃ§'in gÃ¼neyi ve gÃ¼neybatÄ±sÄ± rejim gÃ¼Ã§leri; kuzeyi ABD tarafÄ±ndan Ã§evrelenmiÅŸ durumda.
Rejim gÃ¼Ã§lerinin batÄ±da Ã–SO'nun Ã¶nÃ¼ne tÃ¼mÃ¼yle set Ã§ekmesi bekleniyor. Ä°lÃ§enin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ise FÄ±rat Nehri oluÅŸturuyor. PYD, nehrin doÄŸusunda Kobani (Ayn el-Arab), Tel Abyad ve Haseke'ye hakim.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne (IKBY) baÄŸlÄ± PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada PKK'nÄ±n Musul'un Sincar ilÃ§esine aÄŸÄ±r silah sevk ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.
MÃ¼nbiÃ§'teki kaynaklar da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n rejim ve ABD'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± korumadan istifade ederek, aÄŸÄ±r silahlarla ile deneyimli militanlarÄ±nÄ± Sincar'a kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n, ilÃ§edeki kontrolÃ¼nÃ¼ son dÃ¶nemde zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarla saÄŸlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
MÃœNBÄ°Ã‡'Ä°N Ã–NEMÄ°
FÄ±rat Nehri'nin batÄ± yakasÄ±nda bulunan MÃ¼nbiÃ§, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 30 kilometre uzaklÄ±kta.
MÃ¼nbiÃ§, iÃ§ savaÅŸta temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolÃ¼ne girdi. Ocak 2014'te ise DEAÅž'Ä±n eline geÃ§ti.
ABD'nin ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã¶zel kuvvetlerini arkasÄ±na alan Ã¶rgÃ¼t, geÃ§en aÄŸustosta DEAÅž'Ä± ilÃ§eden Ã§Ä±kardÄ±.
ABD, MÃ¼nbiÃ§'in ele geÃ§irilmesinin hemen ardÄ±ndan PYD/PKK'nÄ±n ilÃ§eyi terk edeceÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'ye teminat vermiÅŸti. Ancak sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ±.
26 kilometrekarelik MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r boyunu kaplayacak terÃ¶r koridoru projesinin belkemiÄŸi durumunda.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Bab'Ä±n ele geÃ§irilmesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hedefine aÄŸÄ±r bir darbe vurmuÅŸtu.
MÃ¼nbiÃ§ nÃ¼fusunun tamamÄ±na yakÄ±nÄ± Arap. NÃ¼fusun birkaÃ§ bini KÃ¼rt ve TÃ¼rkmenlerden oluÅŸuyor.
ABD ile PYD, TÃ¼rkiye'nin tepkileri nedeniyle, ilÃ§enin yÃ¶netimini yerel halktaymÄ±ÅŸ gibi gÃ¶steriyor. Ä°lÃ§ede PKK'lÄ±larÄ±n deÄŸil, "Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri"nin (SDG) bulunduÄŸunu savunan taraflar, MÃ¼nbiÃ§ Askeri Konseyi'nin SDG ve yerel Arap savaÅŸÃ§Ä±lardan meydana geldiÄŸini, PKK hakimiyetinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.
Â
Â
Afgan topraklarÄ±ndaki militanlarÄ±n Pakistan'daki karakollara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Pakistan, Afganistan'Ä±n Ä°slamabad maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Nijer'in gÃ¼neyindeki saldÄ±rÄ±da en az 4 asker Ã¶ldÃ¼
AB Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ± AB kamu destekleme kurallarÄ±na uyumlu buldu
Hint askerleriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 2 direniÅŸÃ§i ve 1 polis Ã¶ldÃ¼
Afganistan'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce Ã¼lkedeki iÅŸsizlik yÃ¼zde 35 iken 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 40'a Ã§Ä±ktÄ±
Irak Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Maliki, "Hava saldÄ±rÄ±larÄ±mÄ±z sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸma gÃ¼cÃ¼ bitti. DEAÅž, Musul'da 1 ila 1,5 ay iÃ§inde bitirilecek ve kent kurtarÄ±lacak." dedi.
PYD/PKK, FÄ±rat nehrinin batÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§'i terk etmeyeceÄŸini duyurdu
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluâ€™nda Toplumcu Demokrasi Partisiâ€™nin sunduÄŸu erken seÃ§im Ã¶nergesi oybirliÄŸi ile kabul edildi.
Afganistan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Atmar, Ä°slamiyet'i terÃ¶rizmle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ã‡in'in bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esi yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸla 1,04 trilyon yuan (yaklaÅŸÄ±k 152 milyar dolar) olacak
ABD'li General Motors ÅŸirketi, FransÄ±z otomobil Ã¼reticisi Peugeot Citroen grubunun, Alman otomobil Ã¼reticisi Opel'i 2,2 milyar avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼nyesine resmen kattÄ±
MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda 1 Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 2'si yaralandÄ±
Mali'nin orta kesiminde askeri kampa yapÄ±lani saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da asker Ã¶ldÃ¼
Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bir kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti