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16:28, 06 Mart 2017 Pazartesi
OrtadoÄŸu
14:23, 06 Mart 2017 Pazartesi

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PYD MÃ¼nbiÃ§'i terk etmiyor
PYD MÃ¼nbiÃ§'i terk etmiyor

PYD/PKK, FÄ±rat nehrinin batÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§'i terk etmeyeceÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esini terk etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rusya ve ABD'den geÃ§en cumadan bu yana MÃ¼nbiÃ§'le ilgili gelen aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan, PYD'nin paravan Ã¶rgÃ¼tleri "MÃ¼nbiÃ§ Askeri Konseyi" yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ã¶rgÃ¼t, MÃ¼nbiÃ§ ve Ã§evresindeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

MÃ¼nbiÃ§'in BeÅŸÅŸar Esed gÃ¼Ã§lerine verilmeyeceÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Esed ordusunun yalnÄ±zca, FÄ±rat KalkanÄ± gÃ¼Ã§leri ile PYD unsurlarÄ± arasÄ±nda konuÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.

Ã–rgÃ¼t bÃ¶ylece, MÃ¼nbiÃ§'in kuzeyinde ABD, batÄ± ve gÃ¼neyinde rejim gÃ¼Ã§lerinin oluÅŸturacaÄŸÄ± setle kendini korumaya almÄ±ÅŸ olacak.

AÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin korunmasÄ±nda ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin aldÄ±ÄŸÄ± role ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n artan baskÄ±sÄ±na da dikkat Ã§ekildi.

ANLAÅžMAYI RUSYA DUYURMUÅžTU

Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, MÃ¼nbiÃ§'in ilÃ§edeki gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan Esed rejimine devredileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD anlaÅŸmadan bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunurken, rejim ise sessizliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

AA'ya bilgi veren MÃ¼nbiÃ§'teki kaynaklar, rejim gÃ¼Ã§lerinin ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 3 kÃ¶yÃ¼ PYD'den devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã–SO-PYD hattÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ne henÃ¼z yerleÅŸmediÄŸini bildirdi.

ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'teki askeri unsurlarÄ±, geÃ§en cuma ilÃ§enin kuzey kesimlerinde konuÅŸlanmaya baÅŸlayarak Ã–SO ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n arasÄ±nda set oluÅŸturmuÅŸtu.

AA'nÄ±n haberini verdiÄŸi geliÅŸmeyi, ABD'li yetkililer de Ã¶nceki gÃ¼n doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. Yerel kaynaklardan alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re de ABD Ã¶zel kuvvetleri MÃ¼nbiÃ§'in kuzeyindeki Ayn Dadat bÃ¶lgesine yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Mevcut durumda, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n hedefindeki MÃ¼nbiÃ§'in gÃ¼neyi ve gÃ¼neybatÄ±sÄ± rejim gÃ¼Ã§leri; kuzeyi ABD tarafÄ±ndan Ã§evrelenmiÅŸ durumda.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin batÄ±da Ã–SO'nun Ã¶nÃ¼ne tÃ¼mÃ¼yle set Ã§ekmesi bekleniyor. Ä°lÃ§enin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ise FÄ±rat Nehri oluÅŸturuyor. PYD, nehrin doÄŸusunda Kobani (Ayn el-Arab), Tel Abyad ve Haseke'ye hakim.

MÃœNBÄ°Ã‡'TEN SÄ°NCAR'A SEVKÄ°YAT

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne (IKBY) baÄŸlÄ± PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada PKK'nÄ±n Musul'un Sincar ilÃ§esine aÄŸÄ±r silah sevk ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

MÃ¼nbiÃ§'teki kaynaklar da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n rejim ve ABD'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± korumadan istifade ederek, aÄŸÄ±r silahlarla ile deneyimli militanlarÄ±nÄ± Sincar'a kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n, ilÃ§edeki kontrolÃ¼nÃ¼ son dÃ¶nemde zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarla saÄŸlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

MÃœNBÄ°Ã‡'Ä°N Ã–NEMÄ°

FÄ±rat Nehri'nin batÄ± yakasÄ±nda bulunan MÃ¼nbiÃ§, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 30 kilometre uzaklÄ±kta.

MÃ¼nbiÃ§, iÃ§ savaÅŸta temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolÃ¼ne girdi. Ocak 2014'te ise DEAÅž'Ä±n eline geÃ§ti.

ABD'nin ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã¶zel kuvvetlerini arkasÄ±na alan Ã¶rgÃ¼t, geÃ§en aÄŸustosta DEAÅž'Ä± ilÃ§eden Ã§Ä±kardÄ±.

ABD, MÃ¼nbiÃ§'in ele geÃ§irilmesinin hemen ardÄ±ndan PYD/PKK'nÄ±n ilÃ§eyi terk edeceÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'ye teminat vermiÅŸti. Ancak sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ±.

26 kilometrekarelik MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r boyunu kaplayacak terÃ¶r koridoru projesinin belkemiÄŸi durumunda.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Bab'Ä±n ele geÃ§irilmesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hedefine aÄŸÄ±r bir darbe vurmuÅŸtu.

MÃ¼nbiÃ§ nÃ¼fusunun tamamÄ±na yakÄ±nÄ± Arap. NÃ¼fusun birkaÃ§ bini KÃ¼rt ve TÃ¼rkmenlerden oluÅŸuyor.

ABD ile PYD, TÃ¼rkiye'nin tepkileri nedeniyle, ilÃ§enin yÃ¶netimini yerel halktaymÄ±ÅŸ gibi gÃ¶steriyor. Ä°lÃ§ede PKK'lÄ±larÄ±n deÄŸil, "Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri"nin (SDG) bulunduÄŸunu savunan taraflar, MÃ¼nbiÃ§ Askeri Konseyi'nin SDG ve yerel Arap savaÅŸÃ§Ä±lardan meydana geldiÄŸini, PKK hakimiyetinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

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Ä°lgili Konular MÃ¼nbiÃ§ PYD PKK Suriye
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