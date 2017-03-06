14:34, 06 Mart 2017 Pazartesi

Musul 1,5 ay iÃ§inde DEAÅž'tan kurtarÄ±lacak





Irak Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Maliki, "Hava saldÄ±rÄ±larÄ±mÄ±z sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸma gÃ¼cÃ¼ bitti. DEAÅž, Musul'da 1 ila 1,5 ay iÃ§inde bitirilecek ve kent kurtarÄ±lacak." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Hava KuvvetleriÂ KomutanÄ±Â Hamid Maliki,Â Musul'un 1 ila 1,5 ay iÃ§inde DEAÅž'tan kurtarÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi. Maliki, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Musul operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana DEAÅž mevzilerine yÃ¶nelikÂ 3 bin 250 keÅŸif uÃ§uÅŸuÂ yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Hava saldÄ±rÄ±larÄ±mÄ±z sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸma gÃ¼cÃ¼ bitti." dedi. Irak Hava Kuvvetlerinin Musul operasyonunu sÃ¼rdÃ¼rebilecek sayÄ±da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±na sahip olduÄŸunu kaydeden Maliki, "DEAÅž, Musul'da 1 ila 1,5 ay iÃ§inde bitirilecek ve kent kurtarÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±. Irak'ta 2003 sonrasÄ± dÃ¶nemde Ã§ok sayÄ±da Rus yapÄ±mÄ± askeri helikopter alÄ±mÄ± iÃ§in anlaÅŸma imzalansa da sÃ¶z konusu helikopterlerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±nda Ã¼lkeye getirildiÄŸi belirtiliyor. Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ocak ayÄ± sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan itibaren kentin batÄ± bÃ¶lgelerini DEAÅž'tan kurtarma operasyona baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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