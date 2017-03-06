Ã‡evre kirliliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 1,7 milyon Ã§ocuk Ã¶lÃ¼yor

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± iki yeni rapora gÃ¶re, Ã§evre kirliliÄŸi her yÄ±l 5 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaÂ 1,7 milyonÂ Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyor.
Raporlarda dÃ¼nya genelinde 5 yaÅŸ altÄ± Ã¶lÃ¼mlerin dÃ¶rtte birinin, aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alan hava kirliliÄŸi, kirli su ve yetersiz temizlik koÅŸullarÄ± gibi Ã§evresel faktÃ¶rlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Ä°lk raporda Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin en yaygÄ±n nedenlerinin ishal, sÄ±tma ve ishal olduÄŸu kaydedildi.
Ä°kinci DSÃ– raporunda da her yÄ±l 5 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki Ã§ocuklardan 570 bininin, aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alanlardaki hava kirliliÄŸine ve pasif sigara iÃ§iciliÄŸine baÄŸlÄ± solunum yollarÄ± enfeksiyonlarÄ± nedeniyle, 361 bininin yetersiz temizlik koÅŸullarÄ±, hijyen ve temiz iÃ§me suyuna sÄ±nÄ±rlÄ± eriÅŸime baÄŸlÄ± ishal dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ifade edildi.Â
Rapora gÃ¶re, doÄŸduktan sonra bir ay iÃ§inde Ã¶len 270 bin Ã§ocuÄŸun hayatlarÄ±, temizlik koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, temiz suya eriÅŸimin saÄŸlanmasÄ± ve hava kirliliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ±yla, sÄ±tmadan kaynaklanan 200 bin Ã¶lÃ¼m ise sivrisinek kontrolÃ¼ ve temiz su saÄŸlama gibi yÃ¶ntemlerle Ã¶nlenebilirdi.
Raporlarda, akÄ±llÄ± telefon gibi cihazlardan saÃ§Ä±lan, Ã§ocuklarÄ±n zekasÄ±nÄ± olumsuz etkileyen, akciÄŸer hasarÄ± ve kanser gibi rahatsÄ±zlÄ±klara yol aÃ§an elektronik atÄ±klarÄ±n seviyesinin 2018 yÄ±lÄ±nda 50 milyon metrik tona ulaÅŸacaÄŸÄ± tahminine yer verildi.
Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarda astÄ±ma yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden DSÃ–, astÄ±ma baÄŸlÄ± semptomlar gÃ¶rÃ¼len 5 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklardan yÃ¼zde 44'Ã¼nÃ¼n, Ã§evresel faktÃ¶rler nedeniyle bu durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu bildirdi.Â
Ã‡evre kirliliÄŸinin her yÄ±l 1,7 milyon Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kazavovic, "Ä°nsanlar bazen unvanlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ancak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli bir ÅŸey yoktur" dedi
Avrupa BirliÄŸi dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, karargah olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼tecek Askeri Planlama ve YÃ¶netim Kapasitesinin kurulmasÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Suriye'nin Halep kentinde yaÅŸananlarÄ± sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya duyuran Bana, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'e mektup gÃ¶ndererek, Suriyeli Ã§ocuklarÄ± unutmamasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgeye gÄ±da ile ilaÃ§ yardÄ±mÄ±nda bulunmasÄ±nÄ± istedi
Barcelona'da, hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± 1 Ocak 2019'dan itibaren 20 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki otomobillere hafta iÃ§inde trafiÄŸe Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirilecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye mektup gÃ¶ndererek, ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±
Suriye'de Esed rejimi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alanlara hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken, son iki gÃ¼nde onlarca sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Kendini Esed ordusu komutanÄ± olarak tanÄ±tan PYD/PKK militanÄ±, MÃ¼nbiÃ§'te rejim bayraÄŸÄ± dikti
ABD Kongresi Ulusal GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Ron De Santis, "Ben baÅŸkanÄ±n (Trump) tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla vaadini yerine getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™te kutlamalarÄ±n olacaÄŸÄ± bir ayda baÅŸkanÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± engelleyen bir karara imza atacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Bunu bence kesinlikle yapmayacaktÄ±r ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± alacaktÄ±r." dedi.
Eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Atvan Atvani Badat ValiliÄŸine seÃ§ildi
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Afgan topraklarÄ±ndaki militanlarÄ±n Pakistan'daki karakollara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Pakistan, Afganistan'Ä±n Ä°slamabad maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Nijer'in gÃ¼neyindeki saldÄ±rÄ±da en az 4 asker Ã¶ldÃ¼
AB Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ± AB kamu destekleme kurallarÄ±na uyumlu buldu