GÃ¼ncelleme: 02:25, 07 Mart 2017 SalÄ±

Ã‡evre kirliliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 1,7 milyon Ã§ocuk Ã¶lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± iki yeni rapora gÃ¶re, Ã§evre kirliliÄŸi her yÄ±l 5 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaÂ 1,7 milyonÂ Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyor.

Raporlarda dÃ¼nya genelinde 5 yaÅŸ altÄ± Ã¶lÃ¼mlerin dÃ¶rtte birinin, aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alan hava kirliliÄŸi, kirli su ve yetersiz temizlik koÅŸullarÄ± gibi Ã§evresel faktÃ¶rlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ã‡OCUK Ã–LÃœMLERÄ°NÄ°N EN YAYGIN NEDENÄ° Ä°SHAL, SITMA VE Ä°SHAL

Ä°lk raporda Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin en yaygÄ±n nedenlerinin ishal, sÄ±tma ve ishal olduÄŸu kaydedildi.

Ä°kinci DSÃ– raporunda da her yÄ±l 5 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki Ã§ocuklardan 570 bininin, aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alanlardaki hava kirliliÄŸine ve pasif sigara iÃ§iciliÄŸine baÄŸlÄ± solunum yollarÄ± enfeksiyonlarÄ± nedeniyle, 361 bininin yetersiz temizlik koÅŸullarÄ±, hijyen ve temiz iÃ§me suyuna sÄ±nÄ±rlÄ± eriÅŸime baÄŸlÄ± ishal dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ifade edildi.Â

KANSERE YOL AÃ‡AN ELEKTRONÄ°K ATIKLARIN SEVÄ°YESÄ° 50 MÄ°LYON METRÄ°K TONA ULAÅžABÄ°LÄ°R

Rapora gÃ¶re, doÄŸduktan sonra bir ay iÃ§inde Ã¶len 270 bin Ã§ocuÄŸun hayatlarÄ±, temizlik koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, temiz suya eriÅŸimin saÄŸlanmasÄ± ve hava kirliliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ±yla, sÄ±tmadan kaynaklanan 200 bin Ã¶lÃ¼m ise sivrisinek kontrolÃ¼ ve temiz su saÄŸlama gibi yÃ¶ntemlerle Ã¶nlenebilirdi.

Raporlarda, akÄ±llÄ± telefon gibi cihazlardan saÃ§Ä±lan, Ã§ocuklarÄ±n zekasÄ±nÄ± olumsuz etkileyen, akciÄŸer hasarÄ± ve kanser gibi rahatsÄ±zlÄ±klara yol aÃ§an elektronik atÄ±klarÄ±n seviyesinin 2018 yÄ±lÄ±nda 50 milyon metrik tona ulaÅŸacaÄŸÄ± tahminine yer verildi.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarda astÄ±ma yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden DSÃ–, astÄ±ma baÄŸlÄ± semptomlar gÃ¶rÃ¼len 5 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklardan yÃ¼zde 44'Ã¼nÃ¼n, Ã§evresel faktÃ¶rler nedeniyle bu durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu bildirdi.Â