14:55, 06 Mart 2017 Pazartesi

Afganistan'da halk ÅŸimdi de iÅŸsizlikle boÄŸuÅŸuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r iÃ§ savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, kanlÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Afganistan'da halk ÅŸimdi deÂ iÅŸsizlikle boÄŸuÅŸuyor.

AfganistanÂ Ä°statistik Merkezinin verilerine gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce Afganistan nÃ¼fusunun yÃ¼zde 35'i iÅŸsizken bu oran 2016 yÄ±lÄ± itibariyle yÃ¼zde 40'a yÃ¼kseldi.

Ä°ÅŸsizlik en Ã§ok Kabil, Herat, Nangarhar, Kandahar ve Mezar-Ä± Åžerif gibi bÃ¼yÃ¼k kentlerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

20 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° GÃœNLÃœK 1,5 DOLARLA GEÃ‡Ä°NMEYE Ã‡ALIÅžIYOR

Potansiyel iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n iÅŸsiz olduÄŸu Ã¼lkede, mevcut iÅŸsizlerin Ã§oÄŸunu genÃ§ler oluÅŸturuyor.

YaklaÅŸÄ±k 35 milyon nÃ¼fusa sahip olan Afganistan'da, ortalama 20 milyon kiÅŸi gÃ¼nlÃ¼k 1,5 dolarla geÃ§imini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°N ARTMA NEDENLERÄ°

Afganistan Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdulfattah EÅŸrat Ahmadzey, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±yla yÃ¼z binlerce Afgan'Ä±n iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

NATO birlikleri bÃ¼nyesinde Ã§eÅŸitli alanlarÄ±nda yÃ¼ksek maaÅŸla Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ok sayÄ±da Afgan'Ä±n birliÄŸin Ã¼lkeden Ã§ekilmesiyle iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ahmadzey, bÃ¶ylece birÃ§ok ÅŸirketin de iÅŸlerine son vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, son dÃ¶nemde artan terÃ¶r tehdidi nedeniyle Afganistan'da yatÄ±rÄ±m yapan onlarca firmanÄ±n Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmasÄ± da iÅŸsizliÄŸin artmasÄ±nda Ã¶nemli rol oynadÄ±.

Bir TÃ¼rk ÅŸirketinde 2009 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Abdullah Osmani, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"Bir TÃ¼rk ÅŸirketinde 400 dolara Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m, bir sene Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra maaÅŸÄ±ma zam yapÄ±ldÄ±, daha sonra kardeÅŸimi de getirdim. Ä°ki sene iÃ§inde ev ve araba aldÄ±k bÃ¶ylece hayatÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸti, sadece ben deÄŸil benim gibi binlerce Afgan'Ä±n da hayatÄ± deÄŸiÅŸti, TÃ¼rk ÅŸirketlerinin verdiÄŸi para bizim iÃ§in Ã§ok yÃ¼ksekti. Neredeyse iki sene oldu TÃ¼rk ÅŸirketlerin birÃ§oÄŸu Ã¼lkemizden ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±, biz de ÅŸu an iÅŸsiziz.''

DEVLET Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°N Ã–NÃœNE GEÃ‡MEYE Ã‡ALIÅžIYOR

Son zamanlarda artan iÅŸsizliÄŸin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Afganistan yÃ¶netimi birtakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

SÃ¶zcÃ¼ EÅŸrat Ahmadzey, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son zamanda artan iÅŸsizliÄŸin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in birinci aÅŸamada eÄŸitimli genÃ§leri yeni gÃ¶revlerde istihdam ettiÄŸini kaydetti. Ä°kinci olarak da Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n Ã¼lkede daha Ã§ok yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± iÃ§in teÅŸvik edildiÄŸini dile getiren Ahmadzey, bu aÅŸamada yatÄ±rÄ±mcÄ±lara gerekli kolaylÄ±klarÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Ahmadzey, Afganistan hÃ¼kÃ¼metinin bazÄ± Ã¼lkelerle iÅŸÃ§i gÃ¶ndermek iÃ§in anlaÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, o Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin geldiÄŸini anlattÄ±.

HALK, Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°KTEN ÃœLKEYÄ° TERK EDÄ°YOR

Afganistan'da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi artan iÅŸsizlik ve gÃ¼venlik sorunu nedeniyle Ã¼lkeden kaÃ§manÄ±n yollarÄ±nÄ± arÄ±yor.

GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Ã¼lkeyi terk edenlerin sayÄ±sÄ± 50 bine ulaÅŸtÄ±.

KaÃ§ak yollarla Avrupa'ya gitmek iÃ§in Akdeniz'i geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¶Ã§menlerin yÃ¼zde 12'sini AfganlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu bildirildi.

UYUÅžTURUCU KULLANIMI Ä°KÄ° KAT ARTTI

Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n gÃ¼n geÃ§tikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede, binlerce kiÅŸi geÃ§imini saÄŸlamak iÃ§in uyuÅŸturucunun ham maddesi olan haÅŸhaÅŸ ekiyor.

2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 3 milyon Afgan uyuÅŸturucu kullanÄ±yor. 2016 yÄ±lÄ±nda ise bu sayÄ±nÄ±n neredeyse iki kat arttÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.Â