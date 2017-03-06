Hint askerleriyle KeÅŸmirli direniÅŸÃ§iler Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 Hint askeri ve 2 direniÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Polis yetkilisi S.P. Vaid, Hint gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ihbar Ã¼zerine Cammu KeÅŸmir'in gÃ¼neyindeki Tral bÃ¶lgesinde sivillere ait bir evin etrafÄ±nÄ± sardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada evde bulunan 2 kiÅŸinin ve bir polisin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini sÃ¶yledi.
Vaid, olayda 3 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼nÃ¼n de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan direniÅŸÃ§ilere destek vermek Ã¼zere olay yerine gitmek isteyen halk ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, askerlerin gÃ¶stericilere saÃ§ma tÃ¼fekleriyle ateÅŸ attÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale ettiÄŸi bildirildi.
Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±z olmak ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor.
Afgan topraklarÄ±ndaki militanlarÄ±n Pakistan'daki karakollara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Pakistan, Afganistan'Ä±n Ä°slamabad maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
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