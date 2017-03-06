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16:28, 06 Mart 2017 Pazartesi
Asya
15:16, 06 Mart 2017 Pazartesi

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Hint askerleriyle KeÅŸmirli direniÅŸÃ§iler Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Hint askerleriyle KeÅŸmirli direniÅŸÃ§iler Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

Hint askerleriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 2 direniÅŸÃ§i ve 1 polis Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 Hint askeri ve 2 direniÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Polis yetkilisi S.P. Vaid, Hint gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ihbar Ã¼zerine Cammu KeÅŸmir'in gÃ¼neyindeki Tral bÃ¶lgesinde sivillere ait bir evin etrafÄ±nÄ± sardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada evde bulunan 2 kiÅŸinin ve bir polisin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Vaid, olayda 3 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼nÃ¼n de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan direniÅŸÃ§ilere destek vermek Ã¼zere olay yerine gitmek isteyen halk ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, askerlerin gÃ¶stericilere saÃ§ma tÃ¼fekleriyle ateÅŸ attÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale ettiÄŸi bildirildi.

Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±z olmak ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor.



Ä°lgili Konular Jammu KeÅŸmir cammu keÅŸmir
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