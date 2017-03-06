15:40, 06 Mart 2017 Pazartesi

Yurt dışında görevlenlendirilecek öğretmenler için sınav

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yurt dışında görevlendirilmek üzere öğretmen seçme sınavı yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulan Avrupa ülkelerinde yaşayan soydaş ve Türk vatandaşların öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim-öğretimlerinde 2017-2018 öğretim yılından itibaren Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni olarak görevlendirilecek sınıf ve branş öğretmenlerini seçmek üzere sınav açılacak. Adaylar sınav için, 13-24 Mart 2017'de başvuru yapabilecek.

Başvuru şartları arasında, T.C. vatandaşı olmak, sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmette bulunmak, Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışmak, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, yapılacak mülakatta başarılı olmak yer alıyor.

"Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu"na, Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.