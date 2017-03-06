15:44, 06 Mart 2017 Pazartesi

Paks nÃ¼kleer santral projesine AB onayÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Rusya ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ± kamu destekleme kurallarÄ±na uygun buldu.

AB Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Paks nÃ¼kleer santralini geniÅŸletme projesinin finansmanÄ±na yÃ¶nelik incelemesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

NÃ¼kleer projenin rekabete engel olmamasÄ± iÃ§in Macaristan'Ä±n Ã§eÅŸitli koÅŸullarÄ± kabul ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Macaristan'Ä±n santral gelirlerini normal iÅŸletme giderleri ve yapÄ±lacak geri Ã¶deme iÃ§in kullanacaÄŸÄ±, Ã¼retilen elektriÄŸin bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k piyasalarda satÄ±lacaÄŸÄ± ve yÃ¶netiminin baÄŸÄ±msÄ±z olacaÄŸÄ± gibi taahhÃ¼tlerde bulunduÄŸu ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, bu koÅŸullar altÄ±nda, Macaristanâ€™Ä±n Rusya ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini iki yeni reaktÃ¶r inÅŸa ederek geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ±n AB kamu destekleme kurallarÄ±na uygun bulunduÄŸu kaydedildi.

Macaristanâ€™da kullanÄ±lan elektriÄŸin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±, 1982 ve 1987 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda inÅŸa edilen Paks santralindeki 4 nÃ¼kleer reaktÃ¶rden saÄŸlanÄ±yor. SÃ¶z konusu proje, Paks nÃ¼kleer santralindeki 4 eski reaktÃ¶rÃ¼n yeni yapÄ±lacak iki reaktÃ¶rle deÄŸiÅŸtirilmesini amaÃ§lÄ±yor.

Macaristan'Ä±n Paks nÃ¼kleer santrali geniÅŸletme projesi inÅŸaatÄ±nÄ±n 10 milyar avroluk kÄ±smÄ±nÄ±n Rusyaâ€™nÄ±n saÄŸlayacaÄŸÄ± kredi ile karÅŸÄ±lanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Macaristan, nÃ¼kleer yatÄ±rÄ±mÄ±n, Ã¼lkedeki elektrik fiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k tutulmasÄ± ve iÅŸletmelerin rekabetÃ§i faaliyet gÃ¶sterebilmeleri iÃ§in gerekli olduÄŸunu iddia ediyor.

Macaristanâ€™Ä±n bir ihale gerÃ§ekleÅŸtirmeden nÃ¼kleer projesini Rosatomâ€™a yaptÄ±rma konusunda karar almasÄ± AB'de rahatsÄ±zlÄ±k yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

AB'de faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerin sektÃ¶rlerinde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya bir AB Ã¼yesi Ã¼lkenin kamu desteklemelerini ne ÅŸekilde saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.