Paks nÃ¼kleer santral projesine AB onayÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Rusya ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ± kamu destekleme kurallarÄ±na uygun buldu.
AB Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Paks nÃ¼kleer santralini geniÅŸletme projesinin finansmanÄ±na yÃ¶nelik incelemesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
NÃ¼kleer projenin rekabete engel olmamasÄ± iÃ§in Macaristan'Ä±n Ã§eÅŸitli koÅŸullarÄ± kabul ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Macaristan'Ä±n santral gelirlerini normal iÅŸletme giderleri ve yapÄ±lacak geri Ã¶deme iÃ§in kullanacaÄŸÄ±, Ã¼retilen elektriÄŸin bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k piyasalarda satÄ±lacaÄŸÄ± ve yÃ¶netiminin baÄŸÄ±msÄ±z olacaÄŸÄ± gibi taahhÃ¼tlerde bulunduÄŸu ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, bu koÅŸullar altÄ±nda, Macaristanâ€™Ä±n Rusya ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini iki yeni reaktÃ¶r inÅŸa ederek geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ±n AB kamu destekleme kurallarÄ±na uygun bulunduÄŸu kaydedildi.
Macaristanâ€™da kullanÄ±lan elektriÄŸin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±, 1982 ve 1987 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda inÅŸa edilen Paks santralindeki 4 nÃ¼kleer reaktÃ¶rden saÄŸlanÄ±yor. SÃ¶z konusu proje, Paks nÃ¼kleer santralindeki 4 eski reaktÃ¶rÃ¼n yeni yapÄ±lacak iki reaktÃ¶rle deÄŸiÅŸtirilmesini amaÃ§lÄ±yor.
Macaristan'Ä±n Paks nÃ¼kleer santrali geniÅŸletme projesi inÅŸaatÄ±nÄ±n 10 milyar avroluk kÄ±smÄ±nÄ±n Rusyaâ€™nÄ±n saÄŸlayacaÄŸÄ± kredi ile karÅŸÄ±lanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Macaristan, nÃ¼kleer yatÄ±rÄ±mÄ±n, Ã¼lkedeki elektrik fiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k tutulmasÄ± ve iÅŸletmelerin rekabetÃ§i faaliyet gÃ¶sterebilmeleri iÃ§in gerekli olduÄŸunu iddia ediyor.
Macaristanâ€™Ä±n bir ihale gerÃ§ekleÅŸtirmeden nÃ¼kleer projesini Rosatomâ€™a yaptÄ±rma konusunda karar almasÄ± AB'de rahatsÄ±zlÄ±k yaratmÄ±ÅŸtÄ±.
AB'de faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerin sektÃ¶rlerinde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya bir AB Ã¼yesi Ã¼lkenin kamu desteklemelerini ne ÅŸekilde saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.
Afgan topraklarÄ±ndaki militanlarÄ±n Pakistan'daki karakollara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Pakistan, Afganistan'Ä±n Ä°slamabad maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Nijer'in gÃ¼neyindeki saldÄ±rÄ±da en az 4 asker Ã¶ldÃ¼
AB Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ± AB kamu destekleme kurallarÄ±na uyumlu buldu
Hint askerleriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 2 direniÅŸÃ§i ve 1 polis Ã¶ldÃ¼
Afganistan'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce Ã¼lkedeki iÅŸsizlik yÃ¼zde 35 iken 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 40'a Ã§Ä±ktÄ±
Irak Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Maliki, "Hava saldÄ±rÄ±larÄ±mÄ±z sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸma gÃ¼cÃ¼ bitti. DEAÅž, Musul'da 1 ila 1,5 ay iÃ§inde bitirilecek ve kent kurtarÄ±lacak." dedi.
PYD/PKK, FÄ±rat nehrinin batÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§'i terk etmeyeceÄŸini duyurdu
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluâ€™nda Toplumcu Demokrasi Partisiâ€™nin sunduÄŸu erken seÃ§im Ã¶nergesi oybirliÄŸi ile kabul edildi.
Afganistan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Atmar, Ä°slamiyet'i terÃ¶rizmle baÄŸdaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ã‡in'in bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esi yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸla 1,04 trilyon yuan (yaklaÅŸÄ±k 152 milyar dolar) olacak
ABD'li General Motors ÅŸirketi, FransÄ±z otomobil Ã¼reticisi Peugeot Citroen grubunun, Alman otomobil Ã¼reticisi Opel'i 2,2 milyar avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼nyesine resmen kattÄ±
MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda 1 Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 2'si yaralandÄ±
Mali'nin orta kesiminde askeri kampa yapÄ±lani saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da asker Ã¶ldÃ¼
Japonya'nÄ±n orta kesimlerindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bir kurtarma helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti