15:53, 06 Mart 2017 Pazartesi

Nijer'de jandarma karakoluna silahlÄ± saldÄ±rÄ±





Nijer'in gÃ¼neyindeki saldÄ±rÄ±da en az 4 asker Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijer'de jandarma karakoluna dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da en az 4 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. GÃ¼venlik yetkilileri, kimliÄŸi bilinmeyen silahlÄ± kiÅŸilerin, Ã¼lkenin Burkina Faso sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Wanzerbe kasabasÄ±ndaki jandarma karakoluna saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Olayda, en az 4 jandarmanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten yetkililer, saldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Nijer, Ä°slami MaÄŸrip El Kaidesine (AQMI) baÄŸlÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin aktif olduÄŸu Mali ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi Nijerya'yla sÄ±nÄ±r komÅŸusu. Ãœlke bir sÃ¼redir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±yla mÃ¼cadele ediyor. HÃ¼kÃ¼met, gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rmak amacÄ±yla Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Tillaberi ve kuzeyindeki Tahua bÃ¶lgelerinde geÃ§en hafta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.

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