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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:28, 06 Mart 2017 Pazartesi
Afrika
15:53, 06 Mart 2017 Pazartesi

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Nijer'de jandarma karakoluna silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Nijer'de jandarma karakoluna silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Nijer'in gÃ¼neyindeki saldÄ±rÄ±da en az 4 asker Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijer'de jandarma karakoluna dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da en az 4 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

GÃ¼venlik yetkilileri, kimliÄŸi bilinmeyen silahlÄ± kiÅŸilerin, Ã¼lkenin Burkina Faso sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Wanzerbe kasabasÄ±ndaki jandarma karakoluna saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Olayda, en az 4 jandarmanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten yetkililer, saldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Nijer, Ä°slami MaÄŸrip El Kaidesine (AQMI) baÄŸlÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin aktif olduÄŸu Mali ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi Nijerya'yla sÄ±nÄ±r komÅŸusu. Ãœlke bir sÃ¼redir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±yla mÃ¼cadele ediyor.

HÃ¼kÃ¼met, gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rmak amacÄ±yla Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Tillaberi ve kuzeyindeki Tahua bÃ¶lgelerinde geÃ§en hafta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular nijer
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