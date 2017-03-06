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18:27, 06 Mart 2017 Pazartesi
Afganistan
16:19, 06 Mart 2017 Pazartesi

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Afgan maslahatgÃ¼zar Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Afgan maslahatgÃ¼zar Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Afgan topraklarÄ±ndaki militanlarÄ±n Pakistan'daki karakollara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Pakistan, Afganistan'Ä±n Ä°slamabad maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan, Afganistan'Ä±n Ä°slamabad maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±, "Afgan topraklarÄ±ndaki militanlarÄ±n Pakistan'daki karakollara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°slamabad yÃ¶netiminin, "Pakistan'da saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen militanlarÄ±n Afgan topraklarÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ±" protesto etmek amacÄ±yla Afgan maslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, maslahatgÃ¼zara, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n tekrarlanmasÄ±nÄ± engellemesi gerektiÄŸinin iletildiÄŸi kaydedildi.

Ã–te yandan, beÅŸ Pakistan askerinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi son saldÄ±rÄ±yÄ± Cemaat-ul Ahrar Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.



Ä°lgili Konular Afganistan Pakistan
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