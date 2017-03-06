16:33, 06 Mart 2017 Pazartesi

Kuzey Kore Malezya bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini "istenmeyen kiÅŸi" ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malezya hÃ¼kÃ¼metinin Kuzey Kore bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini "istenmeyen kiÅŸi" ilan ederek 48 saatte Ã¼lkeyi terk etmesini istemesinin ardÄ±ndan Pyongyang yÃ¶netimi de Malezya bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini "istenmeyen kiÅŸi" ilan etti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansÄ±, Malezya'nÄ±n Pyongyang bÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin "istenmeyen kiÅŸi" ilan edildiÄŸini, bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin 48 saatte Ã¼lkeyi terk etmesinin istendiÄŸini duyurdu.

Bu arada, Malezya'nÄ±n "istenmeyen kiÅŸi" ilan ettiÄŸi Kuzey Kore BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kang Chol Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±.

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberde, Kang'Ä±n Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±yla Pekin'e gitmek Ã¼zere Kuala Lumpur'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kang, Kuala Lumpur UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Malezya'nÄ±n kendisini "istenmeyen kiÅŸi" ilan etmesinin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 40 yÄ±llÄ±k ikili iliÅŸkilere bÃ¼yÃ¼k zarar vereceÄŸini sÃ¶yledi.

Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili olarak MalezyalÄ± yetkililerin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada Ã¼lkesinin "hedef haline getirildiÄŸi" gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±klama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kang, "Polis, Kuzey Kore BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin izni ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik temsilcileri olmadan, Kuzey Kore vatandaÅŸÄ±na otopsi yaptÄ±. ArdÄ±ndan ortada herhangi bir delil olmaksÄ±zÄ±n bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Otopsi sonucunu reddedeceÄŸiz. Malezya'nÄ±n bu yaklaÅŸÄ±mÄ± uluslararasÄ± hukukla ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilik anlaÅŸmalarÄ±yla uyuÅŸmuyor." ifadesini kullandÄ±.

Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam, 13 Åžubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararasÄ± havalimanÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± VX sinir gazlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Malezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Anifah Aman, hafta sonu Kuzey Kore BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kang Chol'un "istenmeyen kiÅŸi" ilan edildiÄŸini ve 48 saat iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesinin istendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

KararÄ±n, Kang'Ä±n, Kim Jong-nam cinayeti sonrasÄ± Malezya makamlarÄ±nÄ± suÃ§layÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yazÄ±lÄ± Ã¶zÃ¼r talebine olumlu cevap vermemesi Ã¼zerine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kang, 17 Åžubat'ta Malezya hÃ¼kÃ¼metinin soruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda bazÄ± bulgularÄ± gizlediÄŸini, Kuzey Kore aleyhine dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerle iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kang, bu aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ 20 Åžubat'ta Malezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kang Chol, bakanlÄ±ktaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan eleÅŸtirilerine devam etmiÅŸti.

Malezya'da Kim Jong-nam cinayetiyle ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± alÄ±nan Kuzey Kore vatandaÅŸÄ± Ri Jong-chol serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.