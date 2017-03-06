DOST Partisinin yardım paketlerine el konuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi kampanya süreci devam ederken polis, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu DOST Partisinin, ülkenin güneyindeki Kırcaali bölgesinde halka dağıtmak istediği yardım paketlerine el koydu.
DOST Partisi Kırcaali Bölge Teşkilatından yayımlanan bildiride, polisin, üstünde DOST Partisinin logosu olduğu gerekçesiyle el koyduğu yardım paketlerinin yoksullara ulaştırılamadığı belirtildi.
Partinin Bölge Belediye Kurulu Başkanı Raşit Raşit’in imzasını taşıyan bildiride, polisin 2013'teki seçimde de benzer davrandığı vurgulandı.
Polisin DOST Partisinin rakibi Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) halka HÖH logolu bağışlar dağıtmasına göz yumduğuna işaret edilen bildiride, “Polisin yasal olmayan eylemi, 26 Mart'ta yapılacak erken seçim sürecine kaba bir müdahale sayılır.” ifadeleri kullanıldı.
Yasal yoldan faturalı olarak satın alınan paketlerin hububat ve gıda malzemesinden oluştuğu kaydedildi.
DOST Partisi, el konulan 400 bağış paketinin iadesini talep ederek paketlerin seçimden sonra halka dağıtılacağını açıkladı.
Avrupa Birliği’nin en yoksul üyesi olan Bulgaristan’da yaşayan yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman, ülkenin en fakir kesimini oluşturuyor.
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