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BaÄŸdat'a Maliki'ye baÄŸlÄ± yeni vali
BaÄŸdat'a Maliki'ye baÄŸlÄ± yeni vali

Eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Atvan Atvani Badat ValiliÄŸine seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta BaÄŸdat ValiliÄŸine, eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Atvan Atvani'nin seÃ§ildiÄŸi bildirildi.

BaÄŸdat Vilayet Meclisi Ãœyesi FadÄ±l Åživeli yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni vali seÃ§imi iÃ§in mecliste yapÄ±lan oylamada Atvani'nin 58 Ã¼yeden 32'sinin oyunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Åžii lider Mukteda es-Sadr'a baÄŸlÄ± Ahrar Koalisyonu Ãœyesi Åživeli, gruplarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu oturumdan Ã§ekildiÄŸini ve oylama sÃ¼recinde hukuksuzluklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Åživeli, yeni vali seÃ§iminin temyizi iÃ§in mahkemeye baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± kaydetti.

Sadr'a baÄŸlÄ± eski BaÄŸdat Valisi Ali Temimi, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle vilayet meclisinde dÃ¼zenlenen gensoru oturumu sonucu 19 Ocak'ta gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.



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