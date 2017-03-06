BaÄŸdat'a Maliki'ye baÄŸlÄ± yeni vali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'ta BaÄŸdat ValiliÄŸine, eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Atvan Atvani'nin seÃ§ildiÄŸi bildirildi.
BaÄŸdat Vilayet Meclisi Ãœyesi FadÄ±l Åživeli yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni vali seÃ§imi iÃ§in mecliste yapÄ±lan oylamada Atvani'nin 58 Ã¼yeden 32'sinin oyunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Åžii lider Mukteda es-Sadr'a baÄŸlÄ± Ahrar Koalisyonu Ãœyesi Åživeli, gruplarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu oturumdan Ã§ekildiÄŸini ve oylama sÃ¼recinde hukuksuzluklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Åživeli, yeni vali seÃ§iminin temyizi iÃ§in mahkemeye baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± kaydetti.
Sadr'a baÄŸlÄ± eski BaÄŸdat Valisi Ali Temimi, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle vilayet meclisinde dÃ¼zenlenen gensoru oturumu sonucu 19 Ocak'ta gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
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ABD Kongresi Ulusal GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Ron De Santis, "Ben baÅŸkanÄ±n (Trump) tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla vaadini yerine getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™te kutlamalarÄ±n olacaÄŸÄ± bir ayda baÅŸkanÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± engelleyen bir karara imza atacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Bunu bence kesinlikle yapmayacaktÄ±r ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± alacaktÄ±r." dedi.
Eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Atvan Atvani Badat ValiliÄŸine seÃ§ildi
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Irak Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Maliki, "Hava saldÄ±rÄ±larÄ±mÄ±z sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸma gÃ¼cÃ¼ bitti. DEAÅž, Musul'da 1 ila 1,5 ay iÃ§inde bitirilecek ve kent kurtarÄ±lacak." dedi.
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