ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin taÅŸÄ±nma kararÄ± MayÄ±s'ta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Kongresi Ulusal GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Ron De Santis, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n muhtemelen mayÄ±s ayÄ±nda ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± netleÅŸtireceÄŸini sÃ¶yledi.
BatÄ± KudÃ¼s'te Ä°srailli yetkililerle bir araya gelen De Santis, temaslarÄ±nÄ±n sonunda ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n dondurulmasÄ± ile ilgili aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda biteceÄŸine iÅŸaret etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n mayÄ±s ayÄ±nda ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma yÃ¶nÃ¼ndeki seÃ§im vaadini gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini ya da bundan vazgeÃ§mek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren De Santis, "Ben baÅŸkanÄ± (Trump) tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla vaadini yerine getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™te kutlamalarÄ±n olacaÄŸÄ± bir ayda baÅŸkanÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n engelleyen bir karara imza atacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Bunu bence kesinlikle yapmayacaktÄ±r ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± alacaktÄ±r." dedi.
Ä°srailâ€™in 1967â€™de DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ iÅŸgalinin 50. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve Ä°srail'de "KudÃ¼s GÃ¼nÃ¼" olarak kutlanan mayÄ±s ayÄ±na dikkati Ã§eken ABD Temsilciler Meclisi CumhuriyetÃ§i Ãœyesi De Santis, "Ben buraya ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± durumunda bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin bulunacaÄŸÄ± yerleri gÃ¶rmek ve bunlarÄ± konuÅŸmak iÃ§in geldim. ABD Kongresi'nde bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±nmasÄ± taraftarÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Ã–te yandan De Santis'in, ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini taÅŸÄ±ma kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan gruplar ve Filistinli yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi bildirildi.
ABD yÃ¶netiminin, 1995 yÄ±lÄ±nda imzalanan KudÃ¼s BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik YasasÄ±'na gÃ¶re Ã¼lkedeki elÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu fakat sÃ¶z konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemlerinde her 6 ayda bir "ulusal gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle imzalanan muafiyet kararlarÄ±yla ertelendi.
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen CumhuriyetÃ§ilerin adayÄ± Trump ise seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, Tel Aviv'deki ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti.
Filistinliler, "KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma" anlamÄ±na gelecek ve Ä°srail'in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶tesindeki iÅŸgaline meÅŸruiyyet saÄŸlayan bu adÄ±ma ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. DoÄŸu KudÃ¼s, 1967'den beri Ä°srail iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.
Ä°srail'e bÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak atandÄ±ÄŸÄ± duyurulan David Friedman ise Trump'Ä±n "Ä°srail'in baÅŸkentinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±" konusundaki sÃ¶zlerine destek vererek, yeni gÃ¶revinden bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
CumhuriyetÃ§iler uzun sÃ¼redir ABD'nin Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini dile getirmiÅŸti. Ancak ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir ABD yÃ¶netimi, Ä°srail'in baÅŸkentinin KudÃ¼s olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde resmi bir adÄ±m atmamÄ±ÅŸtÄ±.
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ABD Kongresi Ulusal GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Ron De Santis, "Ben baÅŸkanÄ±n (Trump) tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla vaadini yerine getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™te kutlamalarÄ±n olacaÄŸÄ± bir ayda baÅŸkanÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± engelleyen bir karara imza atacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Bunu bence kesinlikle yapmayacaktÄ±r ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± alacaktÄ±r." dedi.
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