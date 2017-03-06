17:42, 06 Mart 2017 Pazartesi

PYD/PKK'dan MÃ¼nbiÃ§'te "bayrak oyunu"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK'nÄ±n paravan Ã¶rgÃ¼tÃ¼ SDG'ye baÄŸlÄ± unsurlar, MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esinde Ã¶rgÃ¼t ile Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) arasÄ±ndaki bÃ¶lgeye BeÅŸÅŸar Esed rejimi bayraÄŸÄ± dikti.

Moskova merkezli televizyon kanalÄ± Russia Today'in ArapÃ§a internet sitesinde yer alan haberde, "BeÅŸÅŸar Esed ordusunun sÄ±nÄ±r koruma birlikleri komutanÄ±" olduÄŸunu iddia eden ve silahlÄ± grubun baÅŸÄ±nda kendini "Hamza Zaza" olarak tanÄ±tan bir ÅŸahsÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yayÄ±nlandÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, Zaza'nÄ±n, MÃ¼nbiÃ§'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± gÃ¼Ã§lerinin bulunduÄŸu Bab ile MÃ¼nbiÃ§ temas hattÄ±na rejim bayraÄŸÄ± dikme anÄ± ve hattÄ± kontrollerine aldÄ±klarÄ± ÅŸeklindeki konuÅŸmasÄ± yer aldÄ±.

AA'ya bilgi veren MÃ¼nbiÃ§'teki yerel kaynaklari ise Hamza Zaza adlÄ± ÅŸahsÄ±n gerÃ§ekte PYD/PKK'nÄ±n paravan kuruluÅŸu SDG iÃ§indeki "ÅžemsÃ¼'l Åžemal" grubu militanlarÄ±ndan olduÄŸunu bildirdi.

DiÄŸer taraftan, Russia Today kanalÄ± da haberinde Zaza'yÄ±, elebaÅŸlardan oluÅŸan "SDG MÃ¼nbiÃ§ Konseyi Ã¼yesi"nin Ã¼yesi olarak tanÄ±ttÄ±.

PYD/PKK, REJÄ°MÄ°N GELECEÄžÄ°NÄ° DUYURMUÅžTU

Sabah saatlerinde PYD/PKK, diÄŸer bir paravan Ã¶rgÃ¼tÃ¼ "MÃ¼nbiÃ§ Askeri Konseyi" aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§e ve Ã§evresindeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini bildirmiÅŸti.

MÃ¼nbiÃ§'in Esed gÃ¼Ã§lerine verilmeyeceÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Esed ordusunun yalnÄ±zca, FÄ±rat KalkanÄ± gÃ¼Ã§leri ile PYD/PKK unsurlarÄ± arasÄ±ndaki hatta konuÅŸlanacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Russia Today kanalÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ise sÃ¶z konusu hatta rejim ordusu gelmemesine karÅŸÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n dezenformasyona baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

ANLAÅžMAYI RUSYA Ä°LAN ETMÄ°ÅžTÄ°

Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en cuma, MÃ¼nbiÃ§'in ilÃ§edeki gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan Esed rejimine devredileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD anlaÅŸmadan bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunurken, rejim ise sessizliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

AA'ya bilgi veren MÃ¼nbiÃ§'teki kaynaklar, rejim gÃ¼Ã§lerinin ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 3 kÃ¶yÃ¼ PYD/PKK'dan devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã–SO-PYD/PKK hattÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ne henÃ¼z yerleÅŸmediÄŸini bildirmiÅŸti.

ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'teki askeri unsurlarÄ±, geÃ§en cuma ilÃ§enin kuzey kesimlerinde konuÅŸlanmaya baÅŸlayarak Ã–SO ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n arasÄ±nda set oluÅŸturmuÅŸtu.

Yerel kaynaklardan alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re de ABD Ã¶zel kuvvetleri MÃ¼nbiÃ§'in kuzeyindeki Ayn Dadat bÃ¶lgesine yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Mevcut durumda, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n hedefindeki MÃ¼nbiÃ§'in gÃ¼neyi ve gÃ¼neybatÄ±sÄ± rejim gÃ¼Ã§leri; kuzeyi ABD tarafÄ±ndan Ã§evrelenmiÅŸ durumda.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin batÄ±da Ã–SO'nun Ã¶nÃ¼ne tÃ¼mÃ¼yle set Ã§ekmesi bekleniyor. Ä°lÃ§enin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ise FÄ±rat Nehri oluÅŸturuyor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, nehrin doÄŸusunda Kobani (Ayn el-Arab), Tel Abyad ve Haseke'ye hakim.

MÃœNBÄ°Ã‡'TEN SÄ°NCAR'A SEVKÄ°YAT

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne (IKBY) baÄŸlÄ± PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada PKK'nÄ±n Musul'un Sincar ilÃ§esine aÄŸÄ±r silah sevk ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

MÃ¼nbiÃ§'teki kaynaklar da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n rejim ve ABD'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± korumadan istifade ederek, aÄŸÄ±r silahlarla ile deneyimli militanlarÄ±nÄ± Sincar'a kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n, ilÃ§edeki kontrolÃ¼nÃ¼ son dÃ¶nemde zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarla saÄŸlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

MÃœNBÄ°Ã‡'Ä°N Ã–NEMÄ°

FÄ±rat Nehri'nin batÄ± yakasÄ±nda bulunan MÃ¼nbiÃ§, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 30 kilometre uzaklÄ±kta.

MÃ¼nbiÃ§, iÃ§ savaÅŸta temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolÃ¼ne girdi. Ocak 2014'te ise DEAÅž'Ä±n eline geÃ§ti.

ABD'nin ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã¶zel kuvvetlerini arkasÄ±na alan Ã¶rgÃ¼t, geÃ§en aÄŸustosta DEAÅž'Ä± ilÃ§eden Ã§Ä±kardÄ±.

ABD, MÃ¼nbiÃ§'in ele geÃ§irilmesinin hemen ardÄ±ndan PYD/PKK'nÄ±n ilÃ§eyi terk edeceÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'ye teminat vermiÅŸti. Ancak sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ±.

26 kilometrekarelik MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r boyunu kaplayacak terÃ¶r koridoru projesinin belkemiÄŸi durumunda.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Bab'Ä±n ele geÃ§irilmesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hedefine aÄŸÄ±r bir darbe vurmuÅŸtu.

MÃ¼nbiÃ§ nÃ¼fusunun tamamÄ±na yakÄ±nÄ± Arap. NÃ¼fusun birkaÃ§ bini KÃ¼rt ve TÃ¼rkmenlerden oluÅŸuyor.

ABD ile PYD/PKK, TÃ¼rkiye'nin tepkileri nedeniyle, ilÃ§enin yÃ¶netimini yerel halktaymÄ±ÅŸ gibi gÃ¶steriyor. Ä°lÃ§ede PKK'lÄ±larÄ±n deÄŸil, "Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri"nin (SDG) bulunduÄŸunu savunan taraflar, MÃ¼nbiÃ§ Askeri Konseyi'nin SDG ve yerel Arap savaÅŸÃ§Ä±lardan meydana geldiÄŸini, PKK hakimiyetinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.