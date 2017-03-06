18:13, 06 Mart 2017 Pazartesi

1655 yaşındaki zeytin ağacı turizme kazandırılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bulunan ve "Türkiye'nin en yaşlı" ve "dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı"nın turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri, 1655 yaşındaki ağacın turizme kazandırılması için Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Manisa'nın tarihi, kültürel ve beşeri miraslarını yeniden canlandırmak, kent turizmini harekete geçirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkağaç ilçesindeki zeytin ağacının turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Güzgülü, "Yaklaşık 5 yıl önce İl Özel İdare Başkanlığında, Celal Bayar Üniversitesinin de katkılarıyla bu köklü ağaç ile ilgili bir inceleme yapılmış. Uzun süren çalışmanın ardından bu ağacın yaşı Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandı. Bu köklü ağaç bölgenin ne kadar tarihi bir yapıya sahip olduğunun da bir anlamda kanıtı. Biz de Büyükşehir Belediye Meclisi’ne bağlı komisyon üyeleri olarak, 1655 yaşındaki anıt ağaçta incelemelerde bulunarak, tanıtımı noktasında yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hem ziyaretçiler için uygun bir ortam hazırlamak hem de yıllara meydan okuyan ihtişamıyla halen meyve veren anıt ağacı ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Komisyon üyeleri daha sonra Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ü ziyaret ederek, anıt ağacın tanıtılması noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.