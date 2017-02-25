Çeşitli illerdeki FETÖ operasyonlarında 95 gözaltı

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında muvazzaf 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Eskişehir, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyonda 11 asker yakalandı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülecek.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Giresun merkezli, Yozgat, Aydın, Ankara, Kocaeli, Konya, Erzurum ve Amasya'da operasyon gerçekleştirildi.
FETÖ'nün "öğrenci ablası" yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 kadından 5'i gözaltına alındı.
Bulundukları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldükleri öğrenilen şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da belirlendi.
Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan diğer 5 kadını arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir ve Bandırma 17 Eylül üniversitelerinde görev yapan biri profesör, 10'u araştırma görevlisi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6 ilde düzenlenen operasyonda 4'ü meslekten ihraç edilen şüpheliler gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla daha önce görevden ihraç edilen komiser yardımcısı M.D, polis memuru İ.Y, avukat H.B.K, örgütte "öğrenci ablası" olduğu öne sürülen B.Ş, Edirne Devlet Hastanesinin müdürü Ö.T ve hastanenin eski müdürü V.Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce meslekten ihraç edilen 21 polis, 3 özel güvenlik görevlisi ile bir öğretmenin, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarını belirledi.
Erzincan merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 20'si yakalandı.
Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla aralarında terör örgütünün yönetici konumunda yer aldığı tespit edilen şahıslara yönelik, Siirt, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirtilen 21 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bazı belgelere ve bilgisayarlara el konuldu.
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