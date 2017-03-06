Esed rejimi son 2 gÃ¼nde onlarca sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ rejimi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alanlaraÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken, son iki gÃ¼nde onlarca sivilinÂ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Esed gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ± baÅŸkentÂ ÅžamÂ ve Ã§evresinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Ã¶zellikle Åžam'Ä±n doÄŸusundaki Kabun, TiÅŸrin, Berze ile DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta, Duma, Sakba, Arbin bÃ¶lgelerini hedef alÄ±yor.
Kabun, TiÅŸrin ve Berze, 4 yÄ±ldÄ±r ablukada tutulanÂ DoÄŸu Guta'nÄ±n dÄ±ÅŸ dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan kapÄ±larÄ± niteliÄŸinde.
DoÄŸu Guta'daki muhalifler ve siviller, sÃ¶z konusu Ã¼Ã§ bÃ¶lgeye kazdÄ±klarÄ± tÃ¼nellerle ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±layabiliyor.
Rejimin son hamlesinin DoÄŸu Guta'daki kuÅŸatmayÄ± gÃ¼Ã§lendirmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ilinde iseÂ 20'den fazla sivilÂ yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan zarar gÃ¶rdÃ¼. Ã–lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± henÃ¼z bilinmiyor.
Kurtarma faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda yeniden vurulan bÃ¶lgede sivil savunma ekiplerinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
Ä°dlib'de Sermaniye, Ä°ÅŸtebÄ±rak, Cisru'ÅŸ ÅžuÄŸur ve Ã§evresi, Han Åžeyhun, Serakib, Tel As ve Kefer Caris, Hama'da Latavne, TayyibetÃ¼'l Ä°mam, Latmin, Lahaya, Tel HavvaÅŸ, Akreb ve Harap Nefse bÃ¶lgeleri hedef alÄ±nÄ±yor.
Rejim gÃ¼Ã§leri, Halep'te ise Anadan, Hreytan, Hayyan, Han el-Asel, RaÅŸidin ve Han Tuman'a saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), dÃ¼n gece geÃ§ saatlerde yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 42'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Humus'un kuÅŸatma altÄ±ndaki Vaer semti de bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde rejim uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan bombalandÄ±, saldÄ±rÄ±da 2 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Suriye'nin Halep kentinde yaÅŸananlarÄ± sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya duyuran Bana, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'e mektup gÃ¶ndererek, Suriyeli Ã§ocuklarÄ± unutmamasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgeye gÄ±da ile ilaÃ§ yardÄ±mÄ±nda bulunmasÄ±nÄ± istedi
Barcelona'da, hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± 1 Ocak 2019'dan itibaren 20 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki otomobillere hafta iÃ§inde trafiÄŸe Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirilecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye mektup gÃ¶ndererek, ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±
Suriye'de Esed rejimi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alanlara hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken, son iki gÃ¼nde onlarca sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Kendini Esed ordusu komutanÄ± olarak tanÄ±tan PYD/PKK militanÄ±, MÃ¼nbiÃ§'te rejim bayraÄŸÄ± dikti
ABD Kongresi Ulusal GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Ron De Santis, "Ben baÅŸkanÄ±n (Trump) tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla vaadini yerine getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™te kutlamalarÄ±n olacaÄŸÄ± bir ayda baÅŸkanÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± engelleyen bir karara imza atacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Bunu bence kesinlikle yapmayacaktÄ±r ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± alacaktÄ±r." dedi.
Eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Atvan Atvani Badat ValiliÄŸine seÃ§ildi
Bulgaristan polisi, DOST Partisinin yoksullara daÄŸÄ±tmak istediÄŸi yardÄ±m paketlerine el koydu
Kuzey Kore ile Malezya arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± "istenmeyen kiÅŸi" ilan edildi
Afgan topraklarÄ±ndaki militanlarÄ±n Pakistan'daki karakollara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Pakistan, Afganistan'Ä±n Ä°slamabad maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Nijer'in gÃ¼neyindeki saldÄ±rÄ±da en az 4 asker Ã¶ldÃ¼
AB Komisyonu, Macaristanâ€™Ä±n Paks nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santralini geniÅŸletme projesi finansmanÄ±nÄ± AB kamu destekleme kurallarÄ±na uyumlu buldu
Hint askerleriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 2 direniÅŸÃ§i ve 1 polis Ã¶ldÃ¼
Afganistan'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce Ã¼lkedeki iÅŸsizlik yÃ¼zde 35 iken 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 40'a Ã§Ä±ktÄ±
Irak Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Maliki, "Hava saldÄ±rÄ±larÄ±mÄ±z sonucu DEAÅž'Ä±n savaÅŸma gÃ¼cÃ¼ bitti. DEAÅž, Musul'da 1 ila 1,5 ay iÃ§inde bitirilecek ve kent kurtarÄ±lacak." dedi.