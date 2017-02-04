18:54, 06 Mart 2017 Pazartesi

Donald Trump'tan Barzani'ye mektup



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ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye mektup gÃ¶ndererek, ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸiÂ mektupta ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Barzani'nin ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta her iki taraf arasÄ±ndaki ortak dayanÄ±ÅŸma ve yardÄ±ma vurgu yapÄ±p, ortak hareket edilmesi halinde mevcut engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸi ifade edildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Trump'Ä±n mektubunda, "Ã¶nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok zorluklar var ancak ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebilir, ortak Ã§Ä±karlar korunup, barÄ±ÅŸ ve istikrar temin edilebilir" gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verildiÄŸi kaydedildi.

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