Donald Trump'tan Barzani'ye mektup

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸiÂ mektupta ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Barzani'nin ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta her iki taraf arasÄ±ndaki ortak dayanÄ±ÅŸma ve yardÄ±ma vurgu yapÄ±p, ortak hareket edilmesi halinde mevcut engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Trump'Ä±n mektubunda, "Ã¶nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok zorluklar var ancak ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebilir, ortak Ã§Ä±karlar korunup, barÄ±ÅŸ ve istikrar temin edilebilir" gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verildiÄŸi kaydedildi.
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye mektup gÃ¶ndererek, ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±
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ABD Kongresi Ulusal GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Ron De Santis, "Ben baÅŸkanÄ±n (Trump) tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla vaadini yerine getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™te kutlamalarÄ±n olacaÄŸÄ± bir ayda baÅŸkanÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± engelleyen bir karara imza atacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Bunu bence kesinlikle yapmayacaktÄ±r ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± alacaktÄ±r." dedi.
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