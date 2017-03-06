Diyarbakır'da 8 bin personelin katıldığı PKK operasyonu sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK üyeleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla başlatılan, "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" operasyonu sürüyor.
Operasyona 1 Ekim 2015 günü Silvan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden otomobil ile birliğine gittiği sırada örgüt mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Silvan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu'nun ismi verildi.
Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde vatandaşın zarar görmemesi amacıyla dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günlerdir hazırlıkları yapılan operasyonda 7 bin asker, 600 özel harekat polisi ile 558 güvenlik korucusu yer alıyor.
Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda başarıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK üyeleri arasında yer yer sıcak temas sağlanıyor.
Skorsky, hava taarruz ve insansız hava araçlarının havadan destek verdiği operasyonda, güvenlik güçleri karadan ise 33'ü kobra olmak üzere 100'ü aşkın araçla operasyonu yürütüyor.
Güvenlik güçlerince drone de kullanılan hava destekli operasyonda, 4 av tüfeği, 376 kilogram esrar, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 4 araç ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Lice-Kocaköy karayolunun Kokulu Pınar mevkisinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında araçlarda kimlik kontrolü yapılıyor.
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