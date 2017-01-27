19:23, 06 Mart 2017 Pazartesi

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Yemen için yardım kampanyası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, iç savaş ve siyasi belirsizlik nedeniyle zor günler geçiren Yemen halkı için yardım kampanyası başlatıldı.

TDV, vakıf, sosyal güvenlik ağları çöken, istikrarsız ekonomik yapı ile karşı karşıya olan Yemen'de, daha büyük insani felaket ortaya çıkmaması ve acilen harekete geçilmesi için vatandaşları yardım seferberliğine çağırdı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Adı Yemen'dir, derdi benimdir" isimli kampanya kapsamında TDV'ye, "bagis.diyanetvakfi.org.tr" adresinden, tüm bankaların kredi kartı veya debit kartı ve online olarak bağış yapılabilecek.

Ayrıca, SMS ile yardım kampanyasına katılmak isteyenler, faturalı hatları üzerinden "YEMEN" yazıp 5601'e gönderdiklerinde 10 lira bağış yapmış olacak.

18 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ DURUMDA

24 milyon nüfusa sahip Yemen'de, 18,8 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda, 14,4 milyon kişinin güvenli içme suyuna erişimi bulunmuyor, 14,7 milyon kişi ise yeterli sağlık bakımından yoksun. Yaklaşık 3,3 milyon çocuk, gebe veya emziren kadın ise beslenme yetersizliği, 462 bin çocuk ise ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya.