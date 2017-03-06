Ä°spanya'da eski araÃ§lara trafik yasaÄŸÄ±

Ä°spanya'nÄ±n doÄŸusundakiÂ BarcelonaÂ kentinde hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± Ã¶nlem almak amacÄ±ylaÂ eski model araÃ§laraÂ trafiÄŸe Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±Â getirileceÄŸi bildirildi.
Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netimi, Barcelona Belediyesi ve Barcelona Metropol AlanÄ± yetkililerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± eski araÃ§lara getirilecek kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n 1 AralÄ±k'tan itibaren baÅŸlayacaÄŸÄ±, yasaÄŸÄ±n da 1 Ocak 2019'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸi bildirildi.
Pazartesiden cumaya kadar hafta iÃ§i, resmi Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nlerini kapsayan yasakla, otomobillerde 1 Ocak 1997'den, kamyonetlerde de 1 Ekim 1994'den daha eski ruhsatlÄ± araÃ§larÄ±n Barcelona'da trafiÄŸe Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n yasaklanacaÄŸÄ± belirtildi.
AyrÄ±ca eski araÃ§larÄ±n, 1 AralÄ±k'tan itibaren kentte hava kirlilik oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde de trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirileceÄŸi ifade edildi.
SÃ¶z konusu dÃ¼zenlemeden, Barcelona'daki 106 bin 19 otomobil ve 22 bin 49 kamyonetin etkileneceÄŸi duyuruldu.
Ä°spanya'da kentlerdeki hava kirliliÄŸi sorunu son zamanlarda sÄ±kÃ§a gÃ¼ndeme gelirken, birÃ§ok belediye yeni Ã¶nlemler almak iÃ§in harekete geÃ§iyor.
BaÅŸkent Madrid'de 2016'dan bu yana baÅŸlayan yeni Ã¶nlemlerle hava kirliliÄŸinin yÃ¼ksek oranda olduÄŸu gÃ¼nlerde tek-Ã§ift plaka uygulamasÄ± veya araÃ§lara 70 kilometre hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ± gibi kÄ±sÄ±tlamalar getiriliyor.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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Barcelona'da, hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± 1 Ocak 2019'dan itibaren 20 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki otomobillere hafta iÃ§inde trafiÄŸe Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirilecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye mektup gÃ¶ndererek, ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±
Suriye'de Esed rejimi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alanlara hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken, son iki gÃ¼nde onlarca sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
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ABD Kongresi Ulusal GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Ron De Santis, "Ben baÅŸkanÄ±n (Trump) tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla vaadini yerine getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™te kutlamalarÄ±n olacaÄŸÄ± bir ayda baÅŸkanÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± engelleyen bir karara imza atacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Bunu bence kesinlikle yapmayacaktÄ±r ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± alacaktÄ±r." dedi.
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