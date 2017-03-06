19:43, 06 Mart 2017 Pazartesi

Ä°spanya'da eski araÃ§lara trafik yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'nÄ±n doÄŸusundakiÂ BarcelonaÂ kentinde hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± Ã¶nlem almak amacÄ±ylaÂ eski model araÃ§laraÂ trafiÄŸe Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±Â getirileceÄŸi bildirildi.

YASAK 1 OCAK 2019'DA Â YÃœRÃœRLÃœÄžE GÄ°RECEK

Katalonya Ã¶zerk yÃ¶netimi, Barcelona Belediyesi ve Barcelona Metropol AlanÄ± yetkililerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± eski araÃ§lara getirilecek kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n 1 AralÄ±k'tan itibaren baÅŸlayacaÄŸÄ±, yasaÄŸÄ±n da 1 Ocak 2019'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸi bildirildi.

Pazartesiden cumaya kadar hafta iÃ§i, resmi Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nlerini kapsayan yasakla, otomobillerde 1 Ocak 1997'den, kamyonetlerde de 1 Ekim 1994'den daha eski ruhsatlÄ± araÃ§larÄ±n Barcelona'da trafiÄŸe Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n yasaklanacaÄŸÄ± belirtildi.

AyrÄ±ca eski araÃ§larÄ±n, 1 AralÄ±k'tan itibaren kentte hava kirlilik oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde de trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirileceÄŸi ifade edildi.

BARCELONA'DAKÄ° 106 BÄ°N 19 OTOMOBÄ°L VE 22 BÄ°N 49 KAMYONET ETKÄ°LENECEK

SÃ¶z konusu dÃ¼zenlemeden, Barcelona'daki 106 bin 19 otomobil ve 22 bin 49 kamyonetin etkileneceÄŸi duyuruldu.

Ä°spanya'da kentlerdeki hava kirliliÄŸi sorunu son zamanlarda sÄ±kÃ§a gÃ¼ndeme gelirken, birÃ§ok belediye yeni Ã¶nlemler almak iÃ§in harekete geÃ§iyor.

BaÅŸkent Madrid'de 2016'dan bu yana baÅŸlayan yeni Ã¶nlemlerle hava kirliliÄŸinin yÃ¼ksek oranda olduÄŸu gÃ¼nlerde tek-Ã§ift plaka uygulamasÄ± veya araÃ§lara 70 kilometre hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ± gibi kÄ±sÄ±tlamalar getiriliyor.