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15 Temmuz'daki darbe girişiminin ilk şehidi
15 Temmuz'daki darbe girişiminin ilk şehidi
Foto: Yeni Şafak'tan alınmıştır

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesine göre, 15 Temmuz'un ilk şehidi Koruma Astsubayı Piyade Başçavuş Aydın, Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateşle şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, 15 Temmuz'un ilk şehidi Koruma Astsubayı Piyade Başçavuş Bülent Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili bulgulara yer verildi.

Buna göre Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girmelerinin ardından, Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateşle şehit oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Orgeneral Çolak'ın Koruma Astsubayı Piyade Başçavuş Aydın ile siviller Celallettin İbiş, Erhan Dural, Gökhan Yıldırım, Mehmet Şengül, Mesut Acu, Muci̇p Arıgan, Mustafa Avcu, Resul Kaptancı, Yıldız Gürsoy, Yusuf Çeli̇k ve Zi̇ya İlhan Dağdaş'ın 15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanlığında şüphelilere karşı koyarken hayatını kaybettikleri belirtildi.

İddianamedeki şüphelilerden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile darbecilerin Yurtta Sulh Konseyi'ni oluşturduğu belirlenen 37 asker şüpheli, örgüt yöneticisi olarak değerlendirildi ve Türkiye genelindeki 250 vatandaşın şehit edilmesinin faili gösterildi. Her bir cinayet için şüphelilerin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Diğer şüpheliler ise Genelkurmay Karargahındaki ölümlerden sorumlu tutuldu.

ASTSUBAY AYDIN'IN ŞEHİT EDİLMESİ

İddianameye göre, güney nizamiyedeki silah sesleri üzerine bölgeye giden Genelkurmay Başkanlığı İKK Güvenlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu darbeciler tarafından derdest edildi.

Darbe girişimine kadar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subaylığını yapan Levent Türkkan, saat 21.22'de şüphelilerden Ramazan Gözel'den aldığı talimatla, o sırada Kara Havacılık Komutanlığında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ile denetim yapan Orgeneral Salih Zeki Çolak'a telefonla ulaştı. Türkkan, Orgeneral Çolak'a, "Genelkurmay Başkanı'nın kendisini ve İhsan Uyar'ı beklediğini" söyleyerek acele karargaha çağırdı.

Ardından yine Gözel, iddianamenin şüphelilerinden olan ve halen aranan Serhat Pahsa aracılığıyla, Özel Kuvvet personeline komutanların etkisiz hale getirilmesi için tertibat alınması emrini verdi.

Orgeneral Çolak, Orgeneral Uyar ve Başçavuş Aydın ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girdi.

Başçavuş Aydın, kısa süre sonra Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu'nu derdest eden darbeci Özel Kuvvetler personelinin açtığı ateşle karın bölgesinden yaralanarak şehit oldu.

AYDIN'A ATEŞ EDEN DARBECİLERİN GÖRÜNTÜLERİ İDDİANAMEDE

İddianamede, Aydın'a ateş eden darbecilerin, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsüne yer verildi.

Fotoğrafın altındaki bilgilere göre, "3" numara ile gösterilen, ismi belirlenemeyen darbeci Özel Kuvvetler personeli, Aydın'a ilk ateşi açtı ve 4 el ateş etti.

Aynı fotoğrafta, "1" olarak numaralandırılan şüpheli Kurmay Albay Nuri Gayır, "2" olarak numaralandırılan ve darbecilerce derdest edilen mağdur Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu ve "4" olarak numaralandırılan ve ismi belirlenemeyen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli de yer aldı.

Fotoğraflarda, mağdur Tuğgeneral Gökesaoğlu'nun, karargah bahçesinde elleri ve gözleri bağlı vaziyette, darbeci Özel Kuvvet personeli tarafından yerde oturtulmuş halde olduğu dikkati çekti.

PARTİGÖÇ, AYDIN'IN CANSIZ BEDENİNE BAKTI

İddianamede, şüphelilerden, suç tarihinde tuğgeneral rütbesiyle Personel Plan Yönetim Daire Başkanı olarak görev yapan, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirlenen Mehmet Partigöç'ün, başçavuş rütbesindeki emir astsubayı Hasan Hüseyin Sarıtarla ile saat 21.49'da şehit edilen Bülent Aydın'ın cenazesinin yanına götürüldüğüne ilişkin fotoğraf da kullanıldı.

İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcıları, Fetullah Gülen ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi şüphelilerin yanı sıra o gece karargahta silahlı olduğu belirlenen bütün şüphelileri, hem Aydın'ın hem de sivillerin şehit edilmesinden sorumlu tuttu.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Bülent Aydın
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