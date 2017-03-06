20:08, 06 Mart 2017 Pazartesi

Suriyeli kÃ¼Ã§Ã¼k Bana'dan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'e mektup

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'ninÂ HalepÂ kentinde yaÅŸananlarÄ± sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya duyuran SuriyeliÂ Bana Alabed, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±Â Theresa May'eÂ mektupÂ gÃ¶ndererek, Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ± unutmamasÄ±nÄ± istedi.

Mektubunu Twitter hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlayan 7 yaÅŸÄ±ndaki Bana, mektubu annesinin yardÄ±mÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Suriye halkÄ±na yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan yardÄ±m arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.

Bana mektubunda, "(Suriye halkÄ±na) GÄ±da, doktor, su ve sÃ¼t gÃ¶nderebilir misin? AÃ§lÄ±ktan dolayÄ± zayÄ±f dÃ¼ÅŸen ve Ã¶len Ã§ocuklarÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼? Ben gÃ¶rdÃ¼m. EÄŸer gÄ±da saÄŸlarsak, yaÅŸÄ±yorlar. Ancak kimsenin umurunda deÄŸiller. Ã‡ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum. GÄ±da ve ilaÃ§ gÃ¶ndereceÄŸin konusunda bana sÃ¶z ver. OnlarÄ± unutma." ifadesini kullandÄ±.

Bana, daha Ã¶nce de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a, yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eren bir mektup gÃ¶ndermiÅŸti.