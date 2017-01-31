AB'den Ã¶nemli savunma adÄ±mÄ±

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, AB ortak gÃ¼venlik ve savunma politikasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere BrÃ¼ksel'de toplandÄ±.
ToplantÄ±da, politika dahilinde AB'nin askeri kapasitesini artÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak ve karargah olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼tecekÂ Askeri Planlama ve YÃ¶netim Kapasitesinin kurulmasÄ± onaylandÄ±.
Åžimdilik yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸilik ana kadroya sahip olmasÄ± beklenen yeni birimin ilk iÅŸi, gelecek ay Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Somali'deki askeri eÄŸitim misyonunu, mevcut komutanlardan devralmak olacak.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "AB dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, bugÃ¼n birlikte Ã§ok net bir mesaj verdi, savunma iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi yolunda istikrarlÄ± ÅŸekilde ilerliyoruz ve daha fazlasÄ±nÄ± yapmaya devam edeceÄŸiz. Bu, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumakla ilgili." dedi.
Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, misyona doÄŸrudan destek vermek istemeyen AB Ã¼yelerinin gÃ¶zlemci olabileceÄŸini, bÃ¶yle bir komuta merkezi kurulmasÄ±nda geÃ§ kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders, yeni birimin ilk adÄ±m olduÄŸunu,Â Avrupa ordusuÂ fikrinin belki daha sonra gÃ¼ndeme gelebileceÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alfonso Dastis, bugÃ¼nÃ¼n Avrupa iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "Askeri Planlama ve YÃ¶netim Kapasitesi, AB'nin kendi savunmasÄ±nda daha fazla sorumluluk Ã¼stlenebilmesi yolunda bir embriyo." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Michael Fallon ise AB'nin NATO'ya benzer ÅŸeyler yaparak boÅŸuna para harcamamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti. Fallon, AvrupalÄ± ortaklarÄ±nÄ± "NATO ile daha yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi yapmaya ve baÅŸka bir yapÄ±yÄ± kopyalamaktan kaÃ§Ä±nmaya" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
KasÄ±m 2016'da AB, Ã¶zel bir ordu kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmeyen yeni savunma ve gÃ¼venlik planÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. Sene sonunda ise AB Komisyonu, daha geniÅŸ bir "AB savunma stratejisi" iÃ§in askeri satÄ±n alma ve ortak araÅŸtÄ±rmalara olanak saÄŸlayacak yeni fon oluÅŸturmayÄ± Ã¶nermiÅŸti.
Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kazavovic, "Ä°nsanlar bazen unvanlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ancak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli bir ÅŸey yoktur" dedi
Avrupa BirliÄŸi dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, karargah olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼tecek Askeri Planlama ve YÃ¶netim Kapasitesinin kurulmasÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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ABD Kongresi Ulusal GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Ron De Santis, "Ben baÅŸkanÄ±n (Trump) tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla vaadini yerine getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™te kutlamalarÄ±n olacaÄŸÄ± bir ayda baÅŸkanÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± engelleyen bir karara imza atacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Bunu bence kesinlikle yapmayacaktÄ±r ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± alacaktÄ±r." dedi.
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