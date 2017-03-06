20:57, 06 Mart 2017 Pazartesi

'MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemlisi yok'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±Â Husein Kavazovic, "Ä°nsanlar bazen unvanlarÄ±nÂ MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ancak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli bir ÅŸey yoktur." dedi.

Kavazovic,Â SÄ±rbistan'da BoÅŸnak nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±Â SancakÂ bÃ¶lgesinin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerindenÂ Novi Pazar'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda, SÄ±rbistan Ä°slam Cemaati (IZUS) BaÅŸkanÄ±Â Mevlud DudicÂ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

KAVAZOVÄ°CTEN IZUS VE IZS'YE DÄ°YALOG Ã‡AÄžRISI

Kavazovic, Ã¼lkede ayrÄ± ayrÄ± faaliyet gÃ¶steren IZUS ve SÄ±rbistan Ä°slam BirliÄŸine (IZS) monolog yerine diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Ä°nsanlar bazen unvanlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ancak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli bir ÅŸey yoktur." ifadesini kullandÄ±.

Ä°ki tarafÄ±n da Ã¶nce yerel, daha sonra kurumsal anlamda anlaÅŸma saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirten Kavazovic, Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸinin bu noktada "bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸ" rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenebileceÄŸini kaydetti.

IZUS BaÅŸkanÄ± Dudic ise diyaloÄŸa hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirterek, "BirleÅŸmek Ã¶nceliÄŸimiz olacaktÄ±r. Bu, farzlarÄ±n farzÄ±dÄ±r. En yakÄ±n zamanda ilk adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z. GÃ¶rev sÃ¼rem boyunca niyet ettiÄŸimiz MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±mÄ±za ulaÅŸamazsak, kendimi baÅŸarÄ±sÄ±z sayacaÄŸÄ±m." diye konuÅŸtu.

Dudic, Kavazovic'in gelecek birleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda "bayraktar" olmasÄ± temennisinde bulundu.