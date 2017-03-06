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07:08, 07 Mart 2017 SalÄ±
Irak
GÃ¼ncelleme: 05:37, 07 Mart 2017 SalÄ±

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Musul'da evinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 287 bine ulaÅŸtÄ±
Musul'da evinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 287 bine ulaÅŸtÄ±

Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nevruz, "Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda evlerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ± 57 bine, tÃ¼m kent dÃ¼zeyinde ise 287 bine ulaÅŸtÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ MusulÂ kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik askeri operasyon sÃ¼rerken, siviller kurtarÄ±lan doÄŸu yakasÄ±ndaki evlerine dÃ¶nmeye devam ediyor.

Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Settar Nevruz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda evlerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ± 57 bine, tÃ¼m kent dÃ¼zeyinde ise 287 bine ulaÅŸtÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"DOÄžU YAKASINDA ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR 72 BÄ°N SÄ°VÄ°L EVÄ°NE DÃ–NDÃœ"

Bunun yanÄ±nda Musul'un DEAÅž'tan kurtarÄ±lan doÄŸu yakasÄ±na sivillerin dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Nevruz, "KurtarÄ±lan doÄŸu yakasÄ±nda kendi istekleri doÄŸrultusunda ÅŸimdiye kadar 72 bin sivil evine dÃ¶ndÃ¼." bilgisini verdi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n, kentin batÄ± yakasÄ±na, 19 Åžubat'ta baÅŸlatÄ±lan operasyondan bu yanaÂ ilk kez insani yardÄ±mÂ gÃ¶nderdiÄŸine deÄŸinen Nevruz, "KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce DEAÅž'tan geri alÄ±nan Vadi el Hacer bÃ¶lgesine yaklaÅŸÄ±k 35 ton gÄ±da ve insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. BatÄ± yakasÄ±nda insanlar ciddi gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±ndan, bu tÃ¼r yardÄ±mlarÄ±n devamÄ± gelecektir." diye konuÅŸtu.



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