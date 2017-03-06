GÃ¼ncelleme: 01:18, 07 Mart 2017 SalÄ±

ABD'de Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sergey Kislyak'a dokunan yanÄ±yor | ANALÄ°Z

Muhammed Bilal Kenasari

ABD'de Donald Trump dÃ¶nemi baÅŸladÄ±ktan sonra ismi neredeyse her gÃ¼n bir "krizle" anÄ±lanÂ Rusya'nÄ±nÂ Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Kislyak, burada kurduÄŸu geniÅŸ iliÅŸki aÄŸÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.

ABD basÄ±nÄ±n hemen hemen her gÃ¼n manÅŸete taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Kislyak, her ne kadar Washington'da Ã¶nceden tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir isim olsa da Trump'Ä±n seÃ§imleri kazanarak iktidara gelmesinin ardÄ±ndan Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§inin ÅŸÃ¶hreti ABD ve Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±.

Rusya'nÄ±n geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lan ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ± yoluyla mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine baÅŸlayan ve devam eden soruÅŸturma, seÃ§imi kazanan Trump'Ä±n ekibinin, Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin mercek altÄ±na alÄ±nmasÄ±na neden oldu.

DahasÄ± Demokratlar ve ABD medyasÄ±, Trump'Ä±n ekibinde yer alan bazÄ± isimlerin bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde "seÃ§imlerle ilgili" konularÄ± konuÅŸup konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorguluyor.

Ã–NCE FLYNN, ARDINDAN SESSÄ°ONS

Washington'da, Trump'Ä±n Beyaz Saray'a yerleÅŸmesinin ardÄ±ndan ilk Ã¶nce Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± olarak atadÄ±ÄŸÄ± Michael Flynn'in, Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gÃ¼ndeme geldi. Flynn bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi saklamaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan koltuÄŸunu bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±.

Flynn'in istifasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n geÃ§en yÄ±l Kislyak ile iki kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve yeni bir "krize" kapÄ± aralandÄ±. Sessions'Ä±n Senato'daki oturumlarda konuyla ilgili sorulara "Ruslarla irtibatÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde cevap vermesi, ardÄ±ndan bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, Adalet BakanÄ±nÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±.

Trump'Ä±n damadÄ± Jared Kushner'in de Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile New York'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ± kamuoyunda geniÅŸ yankÄ± buldu. AynÄ± gÃ¼n Trump'Ä±n ekibinden iki ismin daha Kislyak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve baÅŸka isimlerin de olabileceÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡OK UZUN YILLARDAN BERÄ° ABD'DE GÃ–REV YAPIYOR

EÄŸitimini mÃ¼hendislik alanÄ±nda Moskova'da tamamlayan 66 yaÅŸÄ±ndaki Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i, 1977'de Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Kislyak, 1985-1989 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Rusya'nÄ±n ABD'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine diplomat olarak atandÄ±. Daha sonra NATO'ya BÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak atanan Kislyak, 2003 ve 2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i, ABD'nin Ã¶nceki BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n 2008 yÄ±lÄ±nda gÃ¶revi devralmasÄ±nÄ±n hemen Ã¶nce Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak gÃ¶reve getirildi. Obama'nÄ±n giderayak sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi 35 Rus diplomat da Kislyak'Ä±n altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

KÄ°SLYAK'A DOKUNAN 'YANIYOR'

BugÃ¼nlerde Washington'da adeta "dokunanÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±" Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kisylak, ABD'nin eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±ndan Madeleine Albright'Ä±n "Diplomatlar mantarlara benzer, en iyileri karanlÄ±k kÃ¶ÅŸelerde bÃ¼yÃ¼r." tarifine uyan bir isim.

Kislyak'Ä±n Washington'da geniÅŸ bir iliÅŸki aÄŸÄ±na sahip olmasÄ±na raÄŸmen basÄ±na her zaman mesafeli durmasÄ± ilgi Ã§ekiyor. Kislyak, Washington'daki iliÅŸkilerini, "Bu Ã§ok normal bir durum, hem Demokratlardan hem de CumhuriyetÃ§ilerden isimlerle tanÄ±ÅŸmak iÅŸimizin bir parÃ§asÄ±. Åžahsen ben o kadar uzun zamandan beri burada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum ki neredeyse herkesi tanÄ±yorum." sÃ¶zleriyle aÃ§Ä±klÄ±yor.

ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Rus diplomatÄ±n en meÅŸhur taraflarÄ±ndan biri konuklarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ikramlar. En iyi Rus aÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ± elÃ§ilikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedilen Kislyak, elÃ§ilik binasÄ±nda hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k sofralar ve balolarla bilinen bir isim.

"PUTÄ°N'Ä°N EN GÃœVENDÄ°ÄžÄ° Ä°SÄ°MLERDEN BÄ°RÄ°"

Merkezi Washington'da bulunan dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ±ndan Brookings EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n Rus uzmanlarÄ±ndan Steven Pifer, Kislyak'Ä± "en iyi Rus diplomatlardan biri" olarak nitelendiriyor.

Pifer, Kislyak iÃ§in "Ã‡ok zeki biridir. Ã‡ok iyi Ä°ngilizce konuÅŸur. Ã‡ok iyi bir espri kabiliyeti vardÄ±r. En kÃ¶tÃ¼ konumda dahi Ã¼lkesini savunabilir. Putin'in en gÃ¼vendiÄŸi isimlerden birisidir." ifadesini kullanÄ±yor.

"AJANLIK YAPTIÄžI" Ä°DDÄ°ALARI

ABD basÄ±nÄ± yakÄ±n geÃ§miÅŸte yeni bir iddiayÄ± gÃ¼ndeme getirerek Kislyak'Ä±n ajan olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Amerikan CNN kanalÄ±, adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± AmerikalÄ± yetkililere referans vererek bu iddiayÄ± dile getirdi. CNN, haberinde Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§inin sadece bir ajan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda AmerikalÄ± diplomatlarÄ± birer Rus ajanÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ddialara sert tepki gÃ¶steren Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova'nÄ±n bu haberle ilgili olarak, "Sizce medya dibi gÃ¶rdÃ¼ mÃ¼, yoksa daha da aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸerler mi?" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Washington-Moskova hattÄ±nda gerilim sÃ¼rerken "Rusya ile daha iyi iliÅŸkiler kurulabileceÄŸine" inanan Trump'Ä±n yakÄ±n ekibi, Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile temaslarÄ± sebebiyle bir sÃ¼re daha baskÄ± altÄ±nda kalacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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