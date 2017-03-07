Türkiye ve dünya gündeminde bugün | 7 Mart 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Ürdün Başbakanı Mulki Türkiye'de
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
- TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Mulki ile görüşecek, konuk Başbakan Mulki'ye FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerini gezdirecek.
- Başbakan Binali Yıldırım, Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı"na katılacak.
(Ankara)
3- Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek, İzmir'de "Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na iştirak edecek.
(Ankara)
4- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.
(TBMM)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tokyo Camii ve Külliyesi'nin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesince Tandoğan Yerleşkesi'nde düzenlenecek konferansa katılacak, SETA tarafından gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Etkin Yönetim, Güçlü Demokrasi" başlıklı "Bakana Sorun" etkinliğinde diplomat ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(Ankara)
2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlenecek "AFAD Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası" tanıtımına katılacak.
(Ankara)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat'ta sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları ve muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelecek, Ortahisar, Yomra ve Arsin ilçelerini ziyaret edecek.
(Trabzon)
4- TBMM'den
- Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek.
- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 15 Temmuz gazisi kadınlar ve kadın şehitlerin yakınlarının katılımıyla anma programı düzenleyecek.
(TBMM)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen “Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” törenine katılacak.
(İstanbul)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konfederasyon ve STK başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla TOBB'da yapılacak, "Üreten Türkiye Konuşuyor" toplantılarının tanıtımına katılacak.
(Ankara)
3- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2016" bülteni ile geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin İşgücü Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara)
4- Hazine Müsteşarlığı, 2 ve 10 yıl vadeli iki ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde Avrupalı Türklerle bir araya gelecek, halka hitap edecek.
(Hamburg)
2- DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Bağdat)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana/Riyad)
SPOR
1- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Napoli-Real Madrid ve Arsenal-Bayern Münih maçları oynanacak.
(Napoli/Londra)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Banvit, Almanya'nın EWE Baskets takımını konuk edecek.
(Balıkesir)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul)
4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçları oynanacak.
- Good Angels-Galatasaray, Wisla Can Pack-Hatay Büyükşehir Belediyespor, BLMA-Bellona AGÜ ve ESBVA LM-Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.
(Kösice/19.45/Krakow/21.00/Lattes/ Villeneuve-d'Ascq/22.00)
5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Muratbey Uşak, Fransa'nın Nanterre 92 takımını ağırlayacak.
(Uşak)
6- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Naturhouse Cuidad Logrono takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Bursa)
7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yapılacak.
8- Hentbol Bayanlar Süper Lig 19. hafta erteleme maçında Ardeşen Gençlik ile Eskişehir Hentbol karşılaşacak.
(Rize)
ÖZEL HABER
1- "Cazibe Merkezleri Programı, son dönemdeki en net teşvik"
- MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak:
- "Projenin orta vadede bu yılın sonunda ilk sonuçlarını almaya başlayacağız. Bu proje, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu en net teşviktir"
- "Üyelerimiz o bölgelerde yatırım yapmak için çok ciddi projeler hazırladılar, uygulamayla ilgili başvurularını yaptılar, kabullerini bekliyorlar"
(Esma Küçükşahin/Kayseri)
2- Türkiye sürdürülebillir enerjide dünya ortalamasının üstünde
- Dünya Bankasına göre Türkiye, geçen yıl enerjiye erişim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında gösterdiği başarı sayesinde, sürdürülebilir enerji sıralamasında dünyada 23'üncü oldu
- Enerjiye erişim alanında 100 puan alan Türkiye, enerji verimliliği alanında 65 puanla 111 ülke arasında 24'üncü sırada yer aldı
- Geçen yıl Türkiye yenilenebilir enerjide 71 puanla dünya genelinde 28'inci oldu
(Zeynep Beyza Kılıç / Ankara)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başkent Paris’teki Versailles Sarayı'nda Almanya, İspanya ve İtalya başbakanlarının katılacağı dörtlü gayri resmi liderler zirvesi düzenleyecek, zirve sonrası liderler ortak basın açıklaması yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadın ve Demokrasi Buluşması Programı ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki Tokatlılar Gecesi'ne katılacak
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kültür Şurası ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan resmi temaslarda bulunacağı Pakistan'a hareket edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bakanlığın konferans salonunda "20. Yılında 28 Şubat" konulu panele katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edecek. Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul edecek. Hocalı katliamının 25. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının da katılımıyla yürüyüş ve anma töreni düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışına iştirak edecek. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Ankara Arena'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı ile partisinin MKYK toplantısına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Valilik önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Çevre Projeleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sheraton Otel'de Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şerif onuruna akşam yemeği verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜSİAD üyelerini kabul edecek. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini değerlendiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör McCain, ortak demokratik değerler temelinde her zaman Türk-Amerikan ittifakını savunduğu vurgusunu yaptı.