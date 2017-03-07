09:20, 07 Mart 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün | 7 Mart 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Ürdün Başbakanı Mulki Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Mulki ile görüşecek, konuk Başbakan Mulki'ye FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerini gezdirecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı"na katılacak.

(Ankara)

3- Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek, İzmir'de "Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara)

4- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tokyo Camii ve Külliyesi'nin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesince Tandoğan Yerleşkesi'nde düzenlenecek konferansa katılacak, SETA tarafından gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Etkin Yönetim, Güçlü Demokrasi" başlıklı "Bakana Sorun" etkinliğinde diplomat ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlenecek "AFAD Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası" tanıtımına katılacak.

(Ankara)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat'ta sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları ve muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelecek, Ortahisar, Yomra ve Arsin ilçelerini ziyaret edecek.

(Trabzon)

4- TBMM'den

- Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek.

- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 15 Temmuz gazisi kadınlar ve kadın şehitlerin yakınlarının katılımıyla anma programı düzenleyecek.

(TBMM)



EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen “Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” törenine katılacak.

(İstanbul)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konfederasyon ve STK başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla TOBB'da yapılacak, "Üreten Türkiye Konuşuyor" toplantılarının tanıtımına katılacak.

(Ankara)

3- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2016" bülteni ile geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin İşgücü Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara)

4- Hazine Müsteşarlığı, 2 ve 10 yıl vadeli iki ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde Avrupalı Türklerle bir araya gelecek, halka hitap edecek.

(Hamburg)

2- DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)

SPOR

1- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Napoli-Real Madrid ve Arsenal-Bayern Münih maçları oynanacak.

(Napoli/Londra)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Banvit, Almanya'nın EWE Baskets takımını konuk edecek.

(Balıkesir)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçları oynanacak.

- Good Angels-Galatasaray, Wisla Can Pack-Hatay Büyükşehir Belediyespor, BLMA-Bellona AGÜ ve ESBVA LM-Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.

(Kösice/19.45/Krakow/21.00/Lattes/ Villeneuve-d'Ascq/22.00)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Muratbey Uşak, Fransa'nın Nanterre 92 takımını ağırlayacak.

(Uşak)

6- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Naturhouse Cuidad Logrono takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bursa)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yapılacak.

8- Hentbol Bayanlar Süper Lig 19. hafta erteleme maçında Ardeşen Gençlik ile Eskişehir Hentbol karşılaşacak.

(Rize)



ÖZEL HABER

1- "Cazibe Merkezleri Programı, son dönemdeki en net teşvik"

- MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak:

- "Projenin orta vadede bu yılın sonunda ilk sonuçlarını almaya başlayacağız. Bu proje, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu en net teşviktir"

- "Üyelerimiz o bölgelerde yatırım yapmak için çok ciddi projeler hazırladılar, uygulamayla ilgili başvurularını yaptılar, kabullerini bekliyorlar"

(Esma Küçükşahin/Kayseri)

2- Türkiye sürdürülebillir enerjide dünya ortalamasının üstünde

- Dünya Bankasına göre Türkiye, geçen yıl enerjiye erişim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında gösterdiği başarı sayesinde, sürdürülebilir enerji sıralamasında dünyada 23'üncü oldu

- Enerjiye erişim alanında 100 puan alan Türkiye, enerji verimliliği alanında 65 puanla 111 ülke arasında 24'üncü sırada yer aldı

- Geçen yıl Türkiye yenilenebilir enerjide 71 puanla dünya genelinde 28'inci oldu

(Zeynep Beyza Kılıç / Ankara)